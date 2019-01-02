【後半15分経過 尚志が1点リード！】全国高校サッカー選手権 東福岡vs尚志

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、浦和駒場スタジアムで東福岡高等学校(男子) vs 尚志高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中

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メンバー

■ 東福岡高等学校(男子)

GK　1　松田 亮

DF　2　中村 拓海

DF　3　中西 渉真

DF　4　西田 翔央

DF　15　丸山 海大

MF　6　中村 拓也 (Cap.)

MF　8　野寄 和哉

MF　10　篠田 憲政

MF　11　井本 寛次

MF　18　荒木 遼太郎

FW　9　大森 真吾

GK　14　豊島 昂盟

DF　5　岩城 雄大

DF　23　モヨ マルコム強志

MF　7　福田 翔生

MF　16　牧山 晃政

MF　17　青木 俊輔

MF　19　石原 利玖

FW　20　堺 悠人

FW　21　中村 駿介

監督　　森重 潤也

■ 尚志高等学校(男子)

GK　1　森本 涼太

DF　2　石川 竣祐

DF　4　フォファナ マリック

DF　5　沼田 皇海

DF　14　高橋 海大

DF　20　黒澤 誓哉

MF　6　坂下 健将

MF　11　加瀬 直輝

MF　15　大川 健 (Cap.)

FW　7　二瓶 由嵩

FW　9　染野 唯月

GK　16　鈴木 康洋

DF　19　金本 周作

DF　29　中西 草馬

MF　8　菅井 泰祥

MF　12　大峡 龍冴

MF　17　吉田 泰授

MF　18　河村 匠

MF　27　富岡 理久

FW　10　伊藤 綾汰

監督　　仲村 浩二

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