【後半15分経過！】全国高校サッカー選手権 徳島市立vs流経大柏

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、フクダ電子アリーナで徳島市立高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中

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メンバー

■ 徳島市立高等学校(男子)

GK　1　中川 真

DF　3　二宮 蒼士

DF　14　田内 悠貴

MF　4　川人 太陽

MF　5　佐野 太一

MF　7　関 英輝 (Cap.)

MF　10　赤松 祐弥

MF　16　平 佑斗

MF　20　阿部 夏己

FW　11　玉川 樹

FW　12　岡田 京介

GK　17　米田 世波

DF　2　井上 純一

DF　22　土田 桜介

MF　6　平尾 怜士

MF　8　松田 京也

MF　13　披田 曉

MF　15　野口 蓮太

FW　9　岡 健太

FW　29　槇野 秋也

監督　　河野 博幸

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK　1　松原 颯汰

DF　3　須永 竜生

DF　5　関川 郁万

DF　8　北島 直樹

DF　9　岡本 竜

MF　10　熊澤 和希

MF　11　芹田 悠真

MF　18　八木 滉史

MF　20　藤井 海和

FW　7　森山 一斗

FW　14　左部 開斗 (Cap.)

GK　17　猪瀬 康介

DF　4　西尾 颯大

DF　16　清宮 優希

DF　28　横田 大樹

MF　6　中井 颯人

MF　15　木村 聖

MF　21　渡會 武蔵

MF　22　羽坂 豪

FW　19　古谷 優斗

監督　　本田 裕一郎

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