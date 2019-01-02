【後半明治チャンスも、山沢惜しくもノックオン！】大学ラグビー選手権 早稲田vs明治

大学ラグビー選手権2018は1月2日 (水)、秩父宮ラグビー場で早稲田大学 vs 明治大学の試合が行われている。後半開始早々、明治にトライのチャンスも、山沢が惜しくのノックオン。スコアは13-17。
メンバー
■ 早稲田大学
1 PR 鶴川達彦
2 HO 峨家直也
3 PR 小林賢太
4 LO 中山匠
5 LO 下川甲嗣
6 FL 柴田徹
7 FL 幸重天
8 NO8 丸尾崇真
9 SH 齋藤直人
10 SO 岸岡智樹
11 WTB 佐々木尚
12 CTB 中野将伍
13 CTB 桑山淳生
14 WTB 長田智希
15 FB 河瀬諒介
16 RE 千野健斗
17 RE 宮里侑樹
18 RE 土田彬洋
19 RE 三浦駿平
20 RE 佐藤真吾(C)
21 RE 貝塚陸
22 RE 船越明義
23 RE 古賀由教
■ 明治大学
1 PR 安昌豪
2 HO 武井日向
3 PR 祝原涼介
4 LO 片倉康瑛
5 LO 箸本龍雅
6 FL 石井洋介
7 FL 井上遼
8 No.8 坂和樹
9 SH 福田健太
10 SO 忽那鐘太
11 WTB 高橋汰地
12 CTB 射場大輔
13 CTB 森勇登
14 WTB 山崎洋之
15 FB 山沢京平
16 RE 松岡賢太
17 RE 齊藤剣
18 RE 吉岡大貴
19 RE 小宮カズミ
20 RE 朝長駿
21 RE 松尾将太郎
22 RE 児玉樹
23 RE 山村知也