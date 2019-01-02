【日本航空が先制】全国高校サッカー選手権 日本航空vs四学香川西

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、駒沢陸上競技場で日本航空高等学校(男子) vs 四国学院大学香川西高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 日本航空高等学校(男子)
GK 1 橋本 亮太
DF 2 篠原 靖
DF 3 能口 岳斗
DF 4 小田 翔大
MF 5 栗原 巧貴
MF 7 中島 偉吹 (Cap.)
MF 8 齊藤 泰征
MF 15 渡辺 脩人
FW 10 師岡 柊生
FW 11 坂本 順平
FW 17 稲見 龍翔
GK 12 池端 真行
DF 13 嶋津 柚杏
DF 14 村本 皓汰
DF 22 庄司 景翔
MF 16 加藤 祥真
MF 25 松野 利玖
FW 9 江井 晋之助
FW 18 千葉 玲音
FW 20 周 余冶
監督 仲田 和正
■ 四国学院大学香川西高等学校(男子)
GK 1 森井 颯
DF 2 水本 大貴
DF 3 佐藤 敬太
DF 4 白石 圭吾
DF 5 小川 竜弥
MF 6 久保 洋介
MF 7 熊野 敬二郎
MF 8 吉田 源太郎 (Cap.)
MF 9 宮本 大輝
MF 10 宮谷 蓮地
FW 11 堀 恵大
GK 17 岩井 舜
DF 13 篠生 祐次郎
DF 15 大寺 優次郎
DF 26 嶺 楽音
MF 19 佐藤 新
MF 20 竹中 芽生
FW 14 東川 続
FW 21 村上 俊輔
FW 22 町田 大河
監督 大浦 恭敬