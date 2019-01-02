【全国高校サッカー選手権2回戦】瀬戸内が東京都市大塩尻から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、味の素フィールド西が丘で東京都市大学塩尻高等学校(男子) vs 瀬戸内高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、瀬戸内は東京都市大塩尻に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、瀬戸内は1点、東京都市大塩尻は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、瀬戸内は、1点差で東京都市大塩尻を降し、見事勝利しました。

詳細を確認する

メンバー

■ 東京都市大学塩尻高等学校(男子)

GK 1 伊藤 爽真

DF 3 野澤 大稀

DF 4 田島 海都

DF 14 二木 七翼

DF 17 古瀬 岳

MF 6 高橋 佑吾

MF 7 清水 夢希 (Cap.)

MF 8 太田 大貴

MF 10 金子 恭介

FW 9 野村 魁

FW 11 丸山 楽人

GK 12 鈴木 辰治郎

DF 5 宮川 遥貴

DF 24 川口 晃大

DF 27 関澤 駿介

MF 16 大澤 真之助

MF 19 武田 涼

MF 22 小森 海輝

MF 23 松澤 凱

FW 20 酒井 大成

監督 高橋 裕之

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK 21 井上 大也

DF 2 松崎 聖人

DF 3 児玉 絢

DF 5 篤 快青

DF 6 大西 健太

MF 7 吉田 寛太

MF 10 佐々木 達也 (Cap.)

MF 11 田辺 利樹

FW 8 加藤 竜大

FW 9 川岸 怜央

FW 20 中川 歩夢

GK 12 長谷川 智貴

DF 29 石橋 颯

MF 13 岩田 源己

MF 17 宮内 勇太

MF 18 伊藤 朋樹

MF 24 小菅生 大智

FW 4 足立 巧真

FW 14 宮本 大貴

FW 19 山下 晴生

監督 安藤 正晴