【全国高校サッカー選手権2回戦】尚志が東福岡を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、浦和駒場スタジアムで東福岡高等学校(男子) vs 尚志高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、尚志は試合を有利に進め、東福岡からリードを奪う展開。

前半終了時点で、尚志は1点、東福岡は0点となる。

後半に入り、東福岡は尚志のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、尚志は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、尚志は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 東福岡高等学校(男子)

GK 1 松田 亮

DF 2 中村 拓海

DF 3 中西 渉真

DF 4 西田 翔央

DF 15 丸山 海大

MF 6 中村 拓也 (Cap.)

MF 8 野寄 和哉

MF 10 篠田 憲政

MF 11 井本 寛次

MF 18 荒木 遼太郎

FW 9 大森 真吾

GK 14 豊島 昂盟

DF 5 岩城 雄大

DF 23 モヨ マルコム強志

MF 7 福田 翔生

MF 16 牧山 晃政

MF 17 青木 俊輔

MF 19 石原 利玖

FW 20 堺 悠人

FW 21 中村 駿介

監督 森重 潤也

■ 尚志高等学校(男子)

GK 1 森本 涼太

DF 2 石川 竣祐

DF 4 フォファナ マリック

DF 5 沼田 皇海

DF 14 高橋 海大

DF 20 黒澤 誓哉

MF 6 坂下 健将

MF 11 加瀬 直輝

MF 15 大川 健 (Cap.)

FW 7 二瓶 由嵩

FW 9 染野 唯月

GK 16 鈴木 康洋

DF 19 金本 周作

DF 29 中西 草馬

MF 8 菅井 泰祥

MF 12 大峡 龍冴

MF 17 吉田 泰授

MF 18 河村 匠

MF 27 富岡 理久

FW 10 伊藤 綾汰

監督 仲村 浩二