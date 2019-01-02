【全国高校サッカー選手権2回戦】長崎総科大附が浜松開誠館との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、NACK5スタジアム大宮で浜松開誠館高等学校(男子) vs 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、長崎総科大附は0点、浜松開誠館は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、浜松開誠館は長崎総科大附のゴールを割ることはできず、一方長崎総科大附は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、長崎総科大附は、1点差で浜松開誠館を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 浜松開誠館高等学校(男子)

GK 12 菅沼 一晃

DF 3 岡部 直弥

DF 5 児玉 拓朗

DF 7 吉田 真那斗

DF 14 山田 梨功 (Cap.)

MF 4 前田 大輝

MF 8 川畑 陸

MF 13 市川 侑生

FW 10 熊取谷 一星

FW 11 弓場 堅真

FW 30 岡島 温希

GK 1 大谷 勇斗

DF 19 夏目 滉太郎

DF 22 吉林 快人

DF 28 野本 侑

MF 6 久保 龍太郎

MF 16 青島 浩輝

MF 25 今田 黎玖

FW 9 柳本 龍士郎

FW 15 大久保 夏輝

監督 青嶋 文明

■ 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)

GK 30 甲斐 健斗

DF 3 柏木 澪弥

DF 4 大切 達矢

DF 5 篠田 翔太

DF 19 古堅 詩音

MF 6 一倉 加偉

MF 10 仲田 瑠

MF 17 千葉 翼

MF 18 鈴木 冬一 (Cap.)

MF 20 一倉 李基

FW 7 下地 春也

GK 12 花崎 太陽

DF 2 朴 宰賢

MF 8 村上 広樹

MF 15 奥村 幸司

MF 22 堤 瑠希弥

MF 24 福井 聖也

MF 26 横塚 蓮

FW 11 パク ベグン

FW 27 金 珉瑩

監督 小嶺 忠敏