【全国高校サッカー選手権2回戦】星稜が明秀学園との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、県立柏の葉公園総合競技場で明秀学園日立高等学校(男子) vs 星稜高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、星稜は0点、明秀学園は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、明秀学園は星稜のゴールを割ることはできず、一方星稜は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、星稜は、1点差で明秀学園を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 明秀学園日立高等学校(男子)

GK 12 木村 謙一

DF 2 高橋 隼人

DF 4 高嶋 修也 (Cap.)

DF 5 飯塚 翼

DF 19 深町 琢磨

MF 6 成島 茉宏

MF 7 川上 璃久

MF 8 及川 央泰

MF 17 長谷川 涼平

FW 10 津村 夢人

FW 11 二瓶 優大

GK 1 古田 碧都

DF 3 大和田 祐樹

DF 15 畠山 就斗

DF 18 大山 航

DF 25 鎌上 翔平

MF 14 藤原 理玖

MF 24 大山 晟那

FW 9 作山 雅紀

FW 27 小松 勇登

監督 萬場 努

■ 星稜高等学校(男子)

GK 1 林 海渡

DF 3 湯澤 拓士

DF 4 別宗 裕太

DF 5 小平 大輔

DF 12 川地 功起

MF 2 桶作 拓海

MF 6 中村 日向

MF 8 尾﨑 佳洋

MF 9 有馬 大勢

FW 10 岩岸 宗志 (Cap.)

FW 11 西部 悠大

GK 20 影近 大輔

DF 13 北方 雄己

DF 21 藁田 康平

DF 29 佐野 粋哉

MF 7 麻生 季人

MF 14 川本 虎太郎

MF 22 今田 龍之介

MF 28 清造 大貴

FW 18 土橋 柊斗

監督 河﨑 護