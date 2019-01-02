【全国高校サッカー選手権2回戦】星稜が明秀学園との一進一退を制す

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、県立柏の葉公園総合競技場で明秀学園日立高等学校(男子) vs 星稜高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、星稜は0点、明秀学園は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、明秀学園は星稜のゴールを割ることはできず、一方星稜は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、星稜は、1点差で明秀学園を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 明秀学園日立高等学校(男子)
GK 12 木村 謙一
DF 2 高橋 隼人
DF 4 高嶋 修也 (Cap.)
DF 5 飯塚 翼
DF 19 深町 琢磨
MF 6 成島 茉宏
MF 7 川上 璃久
MF 8 及川 央泰
MF 17 長谷川 涼平
FW 10 津村 夢人
FW 11 二瓶 優大
GK 1 古田 碧都
DF 3 大和田 祐樹
DF 15 畠山 就斗
DF 18 大山 航
DF 25 鎌上 翔平
MF 14 藤原 理玖
MF 24 大山 晟那
FW 9 作山 雅紀
FW 27 小松 勇登
監督 萬場 努
■ 星稜高等学校(男子)
GK 1 林 海渡
DF 3 湯澤 拓士
DF 4 別宗 裕太
DF 5 小平 大輔
DF 12 川地 功起
MF 2 桶作 拓海
MF 6 中村 日向
MF 8 尾﨑 佳洋
MF 9 有馬 大勢
FW 10 岩岸 宗志 (Cap.)
FW 11 西部 悠大
GK 20 影近 大輔
DF 13 北方 雄己
DF 21 藁田 康平
DF 29 佐野 粋哉
MF 7 麻生 季人
MF 14 川本 虎太郎
MF 22 今田 龍之介
MF 28 清造 大貴
FW 18 土橋 柊斗
監督 河﨑 護