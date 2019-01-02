【全国高校サッカー選手権2回戦】星稜が明秀学園との一進一退を制す

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、県立柏の葉公園総合競技場で明秀学園日立高等学校(男子) vs 星稜高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、星稜は0点、明秀学園は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、明秀学園は星稜のゴールを割ることはできず、一方星稜は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、星稜は、1点差で明秀学園を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 明秀学園日立高等学校(男子)

GK　12　木村 謙一

DF　2　高橋 隼人

DF　4　高嶋 修也 (Cap.)

DF　5　飯塚 翼

DF　19　深町 琢磨

MF　6　成島 茉宏

MF　7　川上 璃久

MF　8　及川 央泰

MF　17　長谷川 涼平

FW　10　津村 夢人

FW　11　二瓶 優大

GK　1　古田 碧都

DF　3　大和田 祐樹

DF　15　畠山 就斗

DF　18　大山 航

DF　25　鎌上 翔平

MF　14　藤原 理玖

MF　24　大山 晟那

FW　9　作山 雅紀

FW　27　小松 勇登

監督　　萬場 努

■ 星稜高等学校(男子)

GK　1　林 海渡

DF　3　湯澤 拓士

DF　4　別宗 裕太

DF　5　小平 大輔

DF　12　川地 功起

MF　2　桶作 拓海

MF　6　中村 日向

MF　8　尾﨑 佳洋

MF　9　有馬 大勢

FW　10　岩岸 宗志 (Cap.)

FW　11　西部 悠大

GK　20　影近 大輔

DF　13　北方 雄己

DF　21　藁田 康平

DF　29　佐野 粋哉

MF　7　麻生 季人

MF　14　川本 虎太郎

MF　22　今田 龍之介

MF　28　清造 大貴

FW　18　土橋 柊斗

監督　　河﨑 護

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