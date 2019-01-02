【全国高校サッカー選手権2回戦】日本航空が四学香川西をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、駒沢陸上競技場で日本航空高等学校(男子) vs 四国学院大学香川西高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、日本航空と四学香川西は0 - 0の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、日本航空が、四学香川西を6 - 5にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 日本航空高等学校(男子)

GK 1 橋本 亮太

DF 2 篠原 靖

DF 3 能口 岳斗

DF 4 小田 翔大

MF 5 栗原 巧貴

MF 7 中島 偉吹 (Cap.)

MF 8 齊藤 泰征

MF 15 渡辺 脩人

FW 10 師岡 柊生

FW 11 坂本 順平

FW 17 稲見 龍翔

GK 12 池端 真行

DF 13 嶋津 柚杏

DF 14 村本 皓汰

DF 22 庄司 景翔

MF 16 加藤 祥真

MF 25 松野 利玖

FW 9 江井 晋之助

FW 18 千葉 玲音

FW 20 周 余冶

監督 仲田 和正

■ 四国学院大学香川西高等学校(男子)

GK 1 森井 颯

DF 2 水本 大貴

DF 3 佐藤 敬太

DF 4 白石 圭吾

DF 5 小川 竜弥

MF 6 久保 洋介

MF 7 熊野 敬二郎

MF 8 吉田 源太郎 (Cap.)

MF 9 宮本 大輝

MF 10 宮谷 蓮地

FW 11 堀 恵大

GK 17 岩井 舜

DF 13 篠生 祐次郎

DF 15 大寺 優次郎

DF 26 嶺 楽音

MF 19 佐藤 新

MF 20 竹中 芽生

FW 14 東川 続

FW 21 村上 俊輔

FW 22 町田 大河

監督 大浦 恭敬