【後半33分！明治が追加点！】大学ラグビー選手権 早稲田vs明治

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ラグビー 試合サマリー

大学ラグビー選手権2018は1月2日 (水)、秩父宮ラグビー場で早稲田大学 vs 明治大学の試合が行われている。早稲田陣深くで重戦車FWが魅せる！スコアを20-31とする！

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メンバー

■ 早稲田大学

1　PR　鶴川達彦

2　HO　峨家直也

3　PR　小林賢太

4　LO　中山匠

5　LO　下川甲嗣

6　FL　柴田徹

7　FL　幸重天

8　NO8　丸尾崇真

9　SH　齋藤直人

10　SO　岸岡智樹

11　WTB　佐々木尚

12　CTB　中野将伍

13　CTB　桑山淳生

14　WTB　長田智希

15　FB　河瀬諒介

16　RE　千野健斗

17　RE　宮里侑樹

18　RE　土田彬洋

19　RE　三浦駿平

20　RE　佐藤真吾(C)

21　RE　貝塚陸

22　RE　船越明義

23　RE　古賀由教

■ 明治大学

1　PR　安昌豪

2　HO　武井日向

3　PR　祝原涼介

4　LO　片倉康瑛

5　LO　箸本龍雅

6　FL　石井洋介

7　FL　井上遼

8　No.8　坂和樹

9　SH　福田健太

10　SO　忽那鐘太

11　WTB　高橋汰地

12　CTB　射場大輔

13　CTB　森勇登

14　WTB　山崎洋之

15　FB　山沢京平

16　RE　松岡賢太

17　RE　齊藤剣

18　RE　吉岡大貴

19　RE　小宮カズミ

20　RE　朝長駿

21　RE　松尾将太郎

22　RE　児玉樹

23　RE　山村知也

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