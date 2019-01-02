【まもなくキックオフ】全国高校サッカー選手権 米子北vs丸岡

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、駒沢陸上競技場で米子北高等学校(男子) vs 福井県立丸岡高等学校(男子)の試合が行われる。

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メンバー

■ 米子北高等学校(男子)

GK　17　長崎 勇也

DF　2　田中 秀磨

DF　4　阿部 優貴 (Cap.)

DF　10　岡田 大和

DF　19　高橋 祐翔

MF　8　高橋 諒

MF　11　原田 海

MF　13　安田 竜大

MF　27　佐野 海舟

FW　14　﨑山 友太

FW　29　葉間田 累

GK　1　岩田 大河

DF　3　横山 凌雅

DF　5　馬塲 隆聖

MF　6　田中 純平

MF　9　三好 倖成

MF　12　後藤 佑也

MF　15　安良田 士隅

MF　16　中川 竜之介

MF　18　植田 葉月

監督　　中村 真吾

■ 福井県立丸岡高等学校(男子)

GK　1　倉持 一輝

DF　2　遠藤 悠生

DF　3　十九波 賢信

DF　5　北 龍斗

DF　7　松下 大真

MF　8　小林 晃喜

MF　10　宮永 任 (Cap.)

MF　13　馬場 脩介

FW　6　山下 深志

FW　9　田海 寧生

FW　11　明間 希

GK　17　山口 和真

DF　12　中出 伶央

DF　19　古川 司

DF　22　飯田 晃明

MF　4　角山 暉

MF　14　川中 浩夢

MF　16　宮本 椋平

FW　15　小野木 龍成

FW　18　中村 晃大

監督　　小阪 康弘

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