初出場の龍谷が2点先制！全国高校サッカー選手権 羽黒vs龍谷

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、フクダ電子アリーナで羽黒高等学校(男子) vs 龍谷高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 羽黒高等学校(男子)
GK 1 小玉 太一
DF 2 関根 啓介
DF 4 浅川 和真
DF 5 星野 竜弥 (Cap.)
DF 13 門脇 大
MF 6 鈴木 怜
MF 7 吉葉 琉紀
MF 10 嵯峨野 凱
MF 11 本間 夏空斗
MF 17 荒井 潤太
FW 9 山口 快
GK 12 新田 雅也
DF 3 藤井 泰規
DF 20 池田 夏稀
MF 24 山口 葉輝
MF 25 白水 蓮
MF 28 石橋 琳太郎
FW 14 荒井 翔太
FW 16 土田 歩武
FW 18 大野 凌雅
監督 本街 直樹
■ 龍谷高等学校(男子)
GK 1 長田 雅裕
DF 3 鵜木 亮良
DF 4 今村 慎二
DF 5 黒木 聖也 (Cap.)
DF 6 長塚 樹
MF 8 横山 太一
MF 10 後藤 嵩裕
MF 14 坂口 明日斗
FW 7 寺坂 洸希
FW 9 宮崎 優生
FW 16 出口 陸
GK 12 加藤 豪人
DF 2 野﨑 将
DF 18 柴田 陸玖
DF 19 紫垣 翼
MF 13 田中 琳太郎
MF 15 内田 晴斗
MF 23 松尾 亮汰
MF 24 石橋 啓士
FW 11 竹島 海太
監督 太田 恵介