旭川実業が先制！全国高校サッカー選手権 帝京長岡vs旭川実業

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、NACK5スタジアム大宮で帝京長岡高等学校(男子) vs 旭川実業高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK　17　猪越 優惟

DF　2　小泉 善人 (Cap.)

DF　3　長渡 彗汰

DF　4　吉田 晴稀

DF　6　手塚 克志

MF　5　丸山 喬大

MF　8　田中 克幸

MF　14　谷内田 哲平

MF　22　梨本 夢斗

FW　10　小池 晴輝

FW　11　晴山 岬

GK　1　土岡 優晟

DF　16　吉田 勇介

DF　18　笛木 大地

MF　7　中島 颯太

MF　13　礒貝 飛那大

MF　19　岩﨑 慶太

FW　9　冬至 直人

FW　20　矢尾板 岳斗

FW　23　関 健斗

監督　　古沢 徹

■ 旭川実業高等学校(男子)

GK　1　小竹 唯貴

DF　3　江嶋 直樹

DF　7　西川 知広 (Cap.)

DF　13　石川 蒼

DF　15　青木 駿汰

MF　5　藤本 詠稀

MF　6　河合 悠人

MF　8　山内 陸

MF　9　遠藤 正志

FW　10　西村 歩夢

FW　22　谷口 明典

GK　17　桑島 瑠司

DF　19　岩渕 純平

DF　21　喜多 俊介

MF　4　村口 幹汰

MF　11　畠山 侑丈

MF　16　飯野 敬太

MF　23　齊藤 莞太

FW　18　金野 修那

FW　27　安藤 望

監督　　富居 徹雄

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