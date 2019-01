お正月から始めたいiPhone/Android向けスマホゲームアプリ【年末年始ゲームアプリ特集】

対戦ゲームやパズルにアクションRPG、時間のある正月に遊んでみたいiPhone/Android向けスマホゲームアプリを紹介する。

「#コンパス ~戦闘摂理解析システム~」は、「1バトル3分間」でステージに配置された拠点を奪い合うスピーディーなリアルタイム対戦ゲームだ。仲間とチームを組み、他プレイヤーのチームと3x3のバトルで行う。

また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができる。ヒーローと4枚のカードの組み合わせで戦い方は大きく変化する。自分だけの戦略を考えて、ランクバトルに挑み、新たなカードを手に入れよう。

アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ対戦ゲームを楽しもう。

#コンパスをダウンロード

「クッキージャム・ブラスト」は、ベーカリーアイランドを舞台に、アイスやマカロン、ビスケットといったスイーツアイテムが登場するパズルゲームだ。

3つのスイーツを揃えるだけの簡単ルール。次々と現れるステージでは、様々な遊び方を楽しむことができるぞ。もちろん、攻略方法もさまざま。連続コンボでサクッと爽快クリアを目指そう!

クッキージャム・ブラストをダウンロード

「CARAVAN STORIES」は、3Dグラフィックで描かれた広大なフィールドと圧倒的やり込み要素を備えたMMORPGだ。細部まで描かれた都市や昼夜で雰囲気が一変するフィールドが特徴の1つとなっている。

ソロプレイや、MMORPGの醍醐味であるレイドボスによる共闘プレイが可能。また、タワーディフェンス型のPVPコンテンツを用意しており、リアルタイムでの駆け引きも楽しめる。

CARAVAN STORIESをダウンロード

「Goddess~闇夜の奇跡~」は、遥かなるファンタジー世界が舞台のスマートフォン向けMMORPGだ。プレイヤーは、ウォーリア、バンパイア、ウィザードの3種族からキャラクターを作成し、美しい女神やド派手な幻獣たちとともに魔族に立ち向かう。

重厚な世界観とストーリーが特徴。ワンタッチで発動するスキルアクションなど、シンプルな操作で初心者でも気軽に楽しむことができる。

またワンタッチでスキルや派手なアクションが発動できるシンプル操作で、誰でも直観的にプレイできる。

ペット育成や装備強化などの成長要素のほか、対人戦や競技場、ギルドで挑むドラゴン討伐などMMORPGならではのマルチプレイも楽しむことが可能だ。

爽快感抜群のリアルタイムバトルに参戦しよう。

Goddess~闇夜の奇跡~をダウンロード

ダービーインパクトをダウンロード

「アート・オブ・コンクエスト」は、世界中の仲間と協力し王座を狙う本格ストラテジーRPG。城を築き、ドラゴンを育て、ユニークな英雄とともに世界に挑もう!

アイテムを集め、強固な城を築こう!登場する20人以上の英雄を育て、装備やスキルでカスタマイズ。オンラインのPvP対戦で全世界のプレイヤーと戦おう!

アート・オブ・コンクエストをダウンロード

「VALKYRIE ANATOMIA」は、北欧神話を舞台に、神々と人間が紡ぎだす重厚なストーリーを本格シナリオで読み解くファンタジーRPGだ。

北欧神話の世界観・本格シナリオ、3Dグラフィックスで楽しめるバトル、桜庭統氏が中心に手掛けるBGMが一体となって生み出される没入感を体感しよう。

VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-をダウンロード

「ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路」は、仲間たちと一緒に7つの惑星を冒険できるファンタジーMMORPGだ。

プレイヤーは、ローグ・ソルジャー・メイジ・ガンナーといった中から好きな職業を選択、ステータスやアイテムを強化して自分だけのキャラクターを育てていくことができる。

ほかにも、可愛いペットと一緒に旅をしたり、個性的な乗り物に乗ったりすることも可能だ。チャット以外にもスタンプやエモーションが多数用意されており、友達との会話を盛り上げてくれるぞ。

バトルでは、パーティーマッチングシステムやインスタンスダンジョンなどを利用でき、友達と一緒に楽しむことができる。

ローズオンライン 夢見る女神と星の旅路をダウンロード

「ファンタシースターオンライン2」は、ドリームキャストで発売された「ファンタシースターオンライン」の正当後継作品。オンラインRPGに革命をもたらすため、「無限の冒険」「ハイブリッドカスタムアクション」「究極のキャラクタークリエイト」という3つのコンセプトのもとに開発が進められている。

これまでのシリーズにはなかったジャンプアクションやオリジナルコンボ、TPSスタイルでの戦闘などを新たに搭載し、コンシューマータイトルにも引けを取らない高いアクション性を実現。また、フィールドに入るたびに地形が異なったり、エネミーの配置や発生するイベントも変化する「ランダムフィールド」システムにより、毎回新鮮な気持ちでプレイできるのも魅力!

さらにキャラクタークリエイトでは、顔や髪型の選択だけでなく、モーフィングによる簡単操作で体型を細かく設定することができる。女性キャラクターであればバストサイズまで調整可能になっているなど、自分の分身となるキャラクターを徹底的に作りこむことが可能だ。

ファンタシースターオンライン2をダウンロード

「アズールレーン」は、100種以上の艦船を少女に擬人化したシューティングRPGだ。最大で6隻からなる艦隊を編成して海戦に挑む。戦闘では、前衛艦隊を動かして攻撃をかわし、敵艦に近づいて倒そう。

また、キャラクターたちが生活する寮舎を改造することが可能。様々な家具を使ってプレイヤーの好みに彩ろう。

アズールレーンをダウンロード

「神姫PROJECT_A」は、神姫や英霊を駆使し、ラグナロクから世界を守り抜く本格ターン制RPGだ。神姫たちの攻撃やアビリティ、幻獣の召喚攻撃などを駆使して戦略的にバトルを進めていこう。

さらに、ドキドキする大胆イラスト、フルボイス、フルBGMなど、ビジュアル面もハイクオリティな仕上がりになっている。

神姫PROJECT Aをダウンロード

「ダービーインパクト」は、プレイヤーが競走馬のオーナーとなって競走馬を育成し、数々のレースを戦う本格競走馬育成ゲームだ。

オーナーとして競走馬の育成・調教を行い、レースに挑もう。名馬や有名騎手あっちも実名で登場、有名騎手に騎乗依頼も可能だ。手に汗握る迫力のレースは、実際の競馬場を再現した中央競馬場や海外競馬以上で行われるぞ。

G1レースの完全制覇や、オンラインレースへの挑戦、奥深い配合理論を駆使してオリジナルの血統を生み出すなど自由な楽しみ方が可能だ。レースだけでなく、街を発展させたり、美人パートナーと交流を深めたりと、多彩なコンテンツも用意されている。

(C)NHN PlayArt Corp. (C)DWANGO Co., Ltd.(C)Jam City, Inc(C) Aiming Inc.Copyright 2017 Kunlun Japan Co.,Ltd all rights reserved(C)SEGA(C)2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C) ROSE Online Japan inc. All Rights Reserved.(C) 2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.(C) 2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.(C)DMM GAMES /テクロス(C) Ateam Inc.