【同点のまま前半終了！】全国高校サッカー選手権 大津vs大分

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、等々力陸上競技場で熊本県立大津高等学校(男子) vs 大分高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中
メンバー
■ 熊本県立大津高等学校(男子)
GK 1 松村 龍之介
DF 2 西原 大地
DF 3 岩本 侑大
DF 5 吉村 仁志
DF 6 福島 隼斗 (Cap.)
MF 8 大竹 悠聖
MF 10 水野 雄太
MF 14 高見 柊真
MF 15 富永 大翔
FW 9 大崎 舜
FW 11 奥原 零偉
GK 21 福山 翔紀
DF 4 毛利 友哉
DF 12 吉田 陽三郎
DF 13 立野 航海
MF 17 上田 颯太
MF 19 濃野 公人
MF 24 馬場 大暉
MF 28 藤井 瑛斗
FW 29 宮原 愛輝
監督 古閑 健士
■ 大分高等学校(男子)
GK 12 野仲 龍斗
DF 2 竹谷 悠
DF 3 佐藤 芳紀
DF 5 荻本 翔
DF 6 小澤 和真
MF 8 重見 柾斗
MF 10 山口 卓己 (Cap.)
MF 15 吉岡 翼
MF 18 菊地 孔明
MF 19 永松 恭聖
FW 9 谷川 海翔
GK 21 阿部 優磨
DF 4 穴井 康太
DF 22 林 孝伸
MF 7 川﨑 脩斗
MF 14 三代 賢司
MF 16 常行 隼史
MF 17 飛瀬 龍宝
FW 11 工藤 元太
FW 13 後藤 駿介
監督 小野 正和