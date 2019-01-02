【同点のまま前半終了！】全国高校サッカー選手権 大津vs大分

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、等々力陸上競技場で熊本県立大津高等学校(男子) vs 大分高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中

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メンバー

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK　1　松村 龍之介

DF　2　西原 大地

DF　3　岩本 侑大

DF　5　吉村 仁志

DF　6　福島 隼斗 (Cap.)

MF　8　大竹 悠聖

MF　10　水野 雄太

MF　14　高見 柊真

MF　15　富永 大翔

FW　9　大崎 舜

FW　11　奥原 零偉

GK　21　福山 翔紀

DF　4　毛利 友哉

DF　12　吉田 陽三郎

DF　13　立野 航海

MF　17　上田 颯太

MF　19　濃野 公人

MF　24　馬場 大暉

MF　28　藤井 瑛斗

FW　29　宮原 愛輝

監督　　古閑 健士

■ 大分高等学校(男子)

GK　12　野仲 龍斗

DF　2　竹谷 悠

DF　3　佐藤 芳紀

DF　5　荻本 翔

DF　6　小澤 和真

MF　8　重見 柾斗

MF　10　山口 卓己 (Cap.)

MF　15　吉岡 翼

MF　18　菊地 孔明

MF　19　永松 恭聖

FW　9　谷川 海翔

GK　21　阿部 優磨

DF　4　穴井 康太

DF　22　林 孝伸

MF　7　川﨑 脩斗

MF　14　三代 賢司

MF　16　常行 隼史

MF　17　飛瀬 龍宝

FW　11　工藤 元太

FW　13　後藤 駿介

監督　　小野 正和

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