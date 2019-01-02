【速報中】帝京vs天理は、天理が12点リードで前半を折り返す

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ラグビー 試合サマリー

秩父宮ラグビー場で行われている大学ラグビー選手権2018の帝京大学 vs 天理大学の試合は前半を終え、天理が帝京相手に12点リードを奪っています。後半天理はリードを維持できるか、帝京は12点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 帝京大学

1　PR　岡本慎太郎

2　HO　呉季依典

3　PR　淺岡俊亮

4　LO　今村陽良

5　LO　秋山大地(C)

6　FL　菅原貴人

7　FL　和崎慶一

8　NO.8　ブロディ・マクカラン

9　SH　小畑健太郎

10　SO　北村将大

11　WTB　奥村翔

12　CTB　本郷泰司

13　CTB　ニコラス・マクカラン

14　WTB　木村朋也

15　FB　竹山晃暉

16　RE　清水岳

17　RE　北隼人

18　RE　當眞琢

19　RE　藤田達成

20　RE　安田司

21　RE　末拓実

22　RE　尾崎泰雅

23　RE　宮上廉

■ 天理大学

1　PR　加藤滉紫

2　HO　島根一磨(C)

3　PR　小鍛治悠太

4　LO　由良祥一

5　LO　アシペリ・モアラ

6　FL　岡山仙治

7　FL　佐藤慶

8　NO8　ファウルア・マキシ

9　SH　藤原忍

10　SO　松永拓朗

11　WTB　中野豪

12　CTB　池永玄太郎

13　CTB　シオサイア・フィフィタ

14　WTB　久保直人

15　FB　立見聡明

16　RE　内山友貴

17　RE　谷口祐一郎

18　RE　山川力優

19　RE　ジョネ・ケレビ

20　RE　松岡大和

21　RE　小畑拓也

22　RE　野田涼太

23　RE　松田信夫

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