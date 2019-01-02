【マキシが決めたーー！】大学ラグビー選手権 帝京vs天理

大学ラグビー選手権2018は1月2日 (水)、秩父宮ラグビー場で帝京大学 vs 天理大学の試合が行われている。後半18分、天理がスクラムで押し込んで14久保が持ち出してラインブレイク！サポートにいたマキシがトライ！スコアを7-26とする。
メンバー
■ 帝京大学
1 PR 岡本慎太郎
2 HO 呉季依典
3 PR 淺岡俊亮
4 LO 今村陽良
5 LO 秋山大地(C)
6 FL 菅原貴人
7 FL 和崎慶一
8 NO.8 ブロディ・マクカラン
9 SH 小畑健太郎
10 SO 北村将大
11 WTB 奥村翔
12 CTB 本郷泰司
13 CTB ニコラス・マクカラン
14 WTB 木村朋也
15 FB 竹山晃暉
16 RE 清水岳
17 RE 北隼人
18 RE 當眞琢
19 RE 藤田達成
20 RE 安田司
21 RE 末拓実
22 RE 尾崎泰雅
23 RE 宮上廉
■ 天理大学
1 PR 加藤滉紫
2 HO 島根一磨(C)
3 PR 小鍛治悠太
4 LO 由良祥一
5 LO アシペリ・モアラ
6 FL 岡山仙治
7 FL 佐藤慶
8 NO8 ファウルア・マキシ
9 SH 藤原忍
10 SO 松永拓朗
11 WTB 中野豪
12 CTB 池永玄太郎
13 CTB シオサイア・フィフィタ
14 WTB 久保直人
15 FB 立見聡明
16 RE 内山友貴
17 RE 谷口祐一郎
18 RE 山川力優
19 RE ジョネ・ケレビ
20 RE 松岡大和
21 RE 小畑拓也
22 RE 野田涼太
23 RE 松田信夫