秋田商先制！全国高校サッカー選手権 富山第一vs秋田商

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、県立柏の葉公園総合競技場で富山第一高等学校(男子) vs 秋田商業高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 富山第一高等学校(男子)
GK 1 近藤 昭宏
DF 2 武内 秀和
DF 3 多賀 稔人
DF 5 中田 青 (Cap.)
DF 29 真田 滉大
MF 6 橋爪 晃広
MF 7 山田 桂大
MF 10 小森 飛絢
MF 13 加治 駿佑
FW 8 佐々木 大翔
FW 9 中崎 拓未
GK 21 澤 和輝
DF 4 倉田 歩武
DF 22 増田 幸要
DF 30 孝井 捺希
MF 17 高木 俊希
MF 23 平 康生
MF 24 池田 光希
FW 15 林 拓真
FW 19 寺尾 陸
監督 大塚 一朗
■ 秋田商業高等学校(男子)
GK 12 山口 雄也
DF 2 山本 翔太
DF 3 松野 真士
DF 5 高橋 海陽
DF 18 田近 奈生
MF 6 富田 蓮史郎
MF 8 伊藤 拓
MF 9 鈴木 宝 (Cap.)
MF 10 原田 悠翔
MF 11 鈴木 銀華
FW 7 長谷川 悠
GK 1 成田 佳輝
DF 4 小日山 涼生
DF 20 武石 恭諒
DF 28 藤原 歩
MF 13 加藤 諒竜
MF 14 柏谷 一輝
MF 29 笹原 歩起
FW 24 糟谷 歩
FW 30 久保 潤竜
監督 小林 克