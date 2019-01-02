【全国高校サッカー選手権2回戦】秋田商が富山第一との一進一退を制す

©株式会社ookami

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、県立柏の葉公園総合競技場で富山第一高等学校(男子) vs 秋田商業高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、秋田商は0点、富山第一は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、富山第一は秋田商のゴールを割ることはできず、一方秋田商は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、秋田商は、1点差で富山第一を降し、見事勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 富山第一高等学校(男子)

GK　1　近藤 昭宏

DF　2　武内 秀和

DF　3　多賀 稔人

DF　5　中田 青 (Cap.)

DF　29　真田 滉大

MF　6　橋爪 晃広

MF　7　山田 桂大

MF　10　小森 飛絢

MF　13　加治 駿佑

FW　8　佐々木 大翔

FW　9　中崎 拓未

GK　21　澤 和輝

DF　4　倉田 歩武

DF　22　増田 幸要

DF　30　孝井 捺希

MF　17　高木 俊希

MF　23　平 康生

MF　24　池田 光希

FW　15　林 拓真

FW　19　寺尾 陸

監督　　大塚 一朗

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK　12　山口 雄也

DF　2　山本 翔太

DF　3　松野 真士

DF　5　高橋 海陽

DF　18　田近 奈生

MF　6　富田 蓮史郎

MF　8　伊藤 拓

MF　9　鈴木 宝 (Cap.)

MF　10　原田 悠翔

MF　11　鈴木 銀華

FW　7　長谷川 悠

GK　1　成田 佳輝

DF　4　小日山 涼生

DF　20　武石 恭諒

DF　28　藤原 歩

MF　13　加藤 諒竜

MF　14　柏谷 一輝

MF　29　笹原 歩起

FW　24　糟谷 歩

FW　30　久保 潤竜

監督　　小林 克

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル