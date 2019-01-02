【全国高校サッカー選手権2回戦】秋田商が富山第一との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、県立柏の葉公園総合競技場で富山第一高等学校(男子) vs 秋田商業高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、秋田商は0点、富山第一は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、富山第一は秋田商のゴールを割ることはできず、一方秋田商は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、秋田商は、1点差で富山第一を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 富山第一高等学校(男子)

GK 1 近藤 昭宏

DF 2 武内 秀和

DF 3 多賀 稔人

DF 5 中田 青 (Cap.)

DF 29 真田 滉大

MF 6 橋爪 晃広

MF 7 山田 桂大

MF 10 小森 飛絢

MF 13 加治 駿佑

FW 8 佐々木 大翔

FW 9 中崎 拓未

GK 21 澤 和輝

DF 4 倉田 歩武

DF 22 増田 幸要

DF 30 孝井 捺希

MF 17 高木 俊希

MF 23 平 康生

MF 24 池田 光希

FW 15 林 拓真

FW 19 寺尾 陸

監督 大塚 一朗

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK 12 山口 雄也

DF 2 山本 翔太

DF 3 松野 真士

DF 5 高橋 海陽

DF 18 田近 奈生

MF 6 富田 蓮史郎

MF 8 伊藤 拓

MF 9 鈴木 宝 (Cap.)

MF 10 原田 悠翔

MF 11 鈴木 銀華

FW 7 長谷川 悠

GK 1 成田 佳輝

DF 4 小日山 涼生

DF 20 武石 恭諒

DF 28 藤原 歩

MF 13 加藤 諒竜

MF 14 柏谷 一輝

MF 29 笹原 歩起

FW 24 糟谷 歩

FW 30 久保 潤竜

監督 小林 克