【全国高校サッカー選手権2回戦】丸岡が米子北との一進一退を制す

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、駒沢陸上競技場で米子北高等学校(男子) vs 福井県立丸岡高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、丸岡は0点、米子北は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、米子北は丸岡のゴールを割ることはできず、一方丸岡は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、丸岡は、1点差で米子北を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 米子北高等学校(男子)
GK 17 長崎 勇也
DF 2 田中 秀磨
DF 4 阿部 優貴 (Cap.)
DF 10 岡田 大和
DF 19 高橋 祐翔
MF 8 高橋 諒
MF 11 原田 海
MF 13 安田 竜大
MF 27 佐野 海舟
FW 14 﨑山 友太
FW 29 葉間田 累
GK 1 岩田 大河
DF 3 横山 凌雅
DF 5 馬塲 隆聖
MF 6 田中 純平
MF 9 三好 倖成
MF 12 後藤 佑也
MF 15 安良田 士隅
MF 16 中川 竜之介
MF 18 植田 葉月
監督 中村 真吾
■ 福井県立丸岡高等学校(男子)
GK 1 倉持 一輝
DF 2 遠藤 悠生
DF 3 十九波 賢信
DF 5 北 龍斗
DF 7 松下 大真
MF 8 小林 晃喜
MF 10 宮永 任 (Cap.)
MF 13 馬場 脩介
FW 6 山下 深志
FW 9 田海 寧生
FW 11 明間 希
GK 17 山口 和真
DF 12 中出 伶央
DF 19 古川 司
DF 22 飯田 晃明
MF 4 角山 暉
MF 14 川中 浩夢
MF 16 宮本 椋平
FW 15 小野木 龍成
FW 18 中村 晃大
監督 小阪 康弘