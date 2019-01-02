【全国高校サッカー選手権2回戦】丸岡が米子北との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、駒沢陸上競技場で米子北高等学校(男子) vs 福井県立丸岡高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、丸岡は0点、米子北は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、米子北は丸岡のゴールを割ることはできず、一方丸岡は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、丸岡は、1点差で米子北を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 米子北高等学校(男子)

GK 17 長崎 勇也

DF 2 田中 秀磨

DF 4 阿部 優貴 (Cap.)

DF 10 岡田 大和

DF 19 高橋 祐翔

MF 8 高橋 諒

MF 11 原田 海

MF 13 安田 竜大

MF 27 佐野 海舟

FW 14 﨑山 友太

FW 29 葉間田 累

GK 1 岩田 大河

DF 3 横山 凌雅

DF 5 馬塲 隆聖

MF 6 田中 純平

MF 9 三好 倖成

MF 12 後藤 佑也

MF 15 安良田 士隅

MF 16 中川 竜之介

MF 18 植田 葉月

監督 中村 真吾

■ 福井県立丸岡高等学校(男子)

GK 1 倉持 一輝

DF 2 遠藤 悠生

DF 3 十九波 賢信

DF 5 北 龍斗

DF 7 松下 大真

MF 8 小林 晃喜

MF 10 宮永 任 (Cap.)

MF 13 馬場 脩介

FW 6 山下 深志

FW 9 田海 寧生

FW 11 明間 希

GK 17 山口 和真

DF 12 中出 伶央

DF 19 古川 司

DF 22 飯田 晃明

MF 4 角山 暉

MF 14 川中 浩夢

MF 16 宮本 椋平

FW 15 小野木 龍成

FW 18 中村 晃大

監督 小阪 康弘