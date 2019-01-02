【全国高校サッカー選手権2回戦】青森山田が草津東を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、ニッパツ三ツ沢球技場で青森山田高等学校(男子) vs 草津東高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、青森山田は試合を有利に進め、草津東からリードを奪う展開。

前半終了時点で、青森山田は2点、草津東は0点となる。

後半に入り、草津東は青森山田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、青森山田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは6 - 0となり、青森山田は、6点もの大差をつけ、草津東を降しての勝利です。

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メンバー

■ 青森山田高等学校(男子)

GK 1 飯田 雅浩 (Cap.)

DF 2 橋本 峻弥

DF 3 豊島 基矢

DF 4 二階堂 正哉

DF 5 三國 ケネディ エブス

DF 15 澤田 貴史

MF 6 天笠 泰輝

MF 7 武田 英寿

MF 10 檀崎 竜孔

MF 11 バスケス バイロン

FW 9 佐々木 銀士

GK 12 三文字 瑠衣

DF 16 鳥海 昴

DF 17 藤原 優大

DF 20 神田 駿斗

MF 8 武 眞大

MF 14 宍戸 俊明

MF 26 浦川 流輝亜

FW 13 小松 慧

FW 22 南谷 陽介

監督 黒田 剛

■ 草津東高等学校(男子)

GK 1 加藤 直 (Cap.)

DF 3 南堀 悠人

DF 4 小林 悠衣斗

DF 5 夘田 康稀

DF 6 平田 侑暉

DF 12 前川 慶輔

MF 7 橋本 卓成

MF 8 小酒井 新大

MF 10 山本 佳輝

MF 11 森 稜真

FW 9 渡邉 颯太

GK 21 中島 碧海

DF 2 林 涼介

DF 20 金 輝洙

DF 24 野﨑 陽登

MF 13 川﨑 寛太

MF 14 夏川 大和

MF 16 四元 舜希

MF 18 遠座 隆太

MF 28 鮫島 拓巳

監督 牛場 哲郎