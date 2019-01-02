【全国高校サッカー選手権2回戦】青森山田が草津東を突き放しての勝利

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、ニッパツ三ツ沢球技場で青森山田高等学校(男子) vs 草津東高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、青森山田は試合を有利に進め、草津東からリードを奪う展開。
前半終了時点で、青森山田は2点、草津東は0点となる。
後半に入り、草津東は青森山田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、青森山田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは6 - 0となり、青森山田は、6点もの大差をつけ、草津東を降しての勝利です。
メンバー
■ 青森山田高等学校(男子)
GK 1 飯田 雅浩 (Cap.)
DF 2 橋本 峻弥
DF 3 豊島 基矢
DF 4 二階堂 正哉
DF 5 三國 ケネディ エブス
DF 15 澤田 貴史
MF 6 天笠 泰輝
MF 7 武田 英寿
MF 10 檀崎 竜孔
MF 11 バスケス バイロン
FW 9 佐々木 銀士
GK 12 三文字 瑠衣
DF 16 鳥海 昴
DF 17 藤原 優大
DF 20 神田 駿斗
MF 8 武 眞大
MF 14 宍戸 俊明
MF 26 浦川 流輝亜
FW 13 小松 慧
FW 22 南谷 陽介
監督 黒田 剛
■ 草津東高等学校(男子)
GK 1 加藤 直 (Cap.)
DF 3 南堀 悠人
DF 4 小林 悠衣斗
DF 5 夘田 康稀
DF 6 平田 侑暉
DF 12 前川 慶輔
MF 7 橋本 卓成
MF 8 小酒井 新大
MF 10 山本 佳輝
MF 11 森 稜真
FW 9 渡邉 颯太
GK 21 中島 碧海
DF 2 林 涼介
DF 20 金 輝洙
DF 24 野﨑 陽登
MF 13 川﨑 寛太
MF 14 夏川 大和
MF 16 四元 舜希
MF 18 遠座 隆太
MF 28 鮫島 拓巳
監督 牛場 哲郎