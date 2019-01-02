【全国高校サッカー選手権2回戦】青森山田が草津東を突き放しての勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、ニッパツ三ツ沢球技場で青森山田高等学校(男子) vs 草津東高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、青森山田は試合を有利に進め、草津東からリードを奪う展開。
前半終了時点で、青森山田は2点、草津東は0点となる。
後半に入り、草津東は青森山田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、青森山田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは6 - 0となり、青森山田は、6点もの大差をつけ、草津東を降しての勝利です。

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メンバー

■ 青森山田高等学校(男子)

GK　1　飯田 雅浩 (Cap.)

DF　2　橋本 峻弥

DF　3　豊島 基矢

DF　4　二階堂 正哉

DF　5　三國 ケネディ エブス

DF　15　澤田 貴史

MF　6　天笠 泰輝

MF　7　武田 英寿

MF　10　檀崎 竜孔

MF　11　バスケス バイロン

FW　9　佐々木 銀士

GK　12　三文字 瑠衣

DF　16　鳥海 昴

DF　17　藤原 優大

DF　20　神田 駿斗

MF　8　武 眞大

MF　14　宍戸 俊明

MF　26　浦川 流輝亜

FW　13　小松 慧

FW　22　南谷 陽介

監督　　黒田 剛

■ 草津東高等学校(男子)

GK　1　加藤 直 (Cap.)

DF　3　南堀 悠人

DF　4　小林 悠衣斗

DF　5　夘田 康稀

DF　6　平田 侑暉

DF　12　前川 慶輔

MF　7　橋本 卓成

MF　8　小酒井 新大

MF　10　山本 佳輝

MF　11　森 稜真

FW　9　渡邉 颯太

GK　21　中島 碧海

DF　2　林 涼介

DF　20　金 輝洙

DF　24　野﨑 陽登

MF　13　川﨑 寛太

MF　14　夏川 大和

MF　16　四元 舜希

MF　18　遠座 隆太

MF　28　鮫島 拓巳

監督　　牛場 哲郎

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