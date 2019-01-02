【全国高校サッカー選手権2回戦】龍谷が羽黒から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、フクダ電子アリーナで羽黒高等学校(男子) vs 龍谷高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、龍谷は羽黒に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、龍谷は3点、羽黒は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは3 - 0となり、龍谷は、3点もの大差をつけ、羽黒を降しました。

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メンバー

■ 羽黒高等学校(男子)

GK 1 小玉 太一

DF 2 関根 啓介

DF 4 浅川 和真

DF 5 星野 竜弥 (Cap.)

DF 13 門脇 大

MF 6 鈴木 怜

MF 7 吉葉 琉紀

MF 10 嵯峨野 凱

MF 11 本間 夏空斗

MF 17 荒井 潤太

FW 9 山口 快

GK 12 新田 雅也

DF 3 藤井 泰規

DF 20 池田 夏稀

MF 24 山口 葉輝

MF 25 白水 蓮

MF 28 石橋 琳太郎

FW 14 荒井 翔太

FW 16 土田 歩武

FW 18 大野 凌雅

監督 本街 直樹

■ 龍谷高等学校(男子)

GK 1 長田 雅裕

DF 3 鵜木 亮良

DF 4 今村 慎二

DF 5 黒木 聖也 (Cap.)

DF 6 長塚 樹

MF 8 横山 太一

MF 10 後藤 嵩裕

MF 14 坂口 明日斗

FW 7 寺坂 洸希

FW 9 宮崎 優生

FW 16 出口 陸

GK 12 加藤 豪人

DF 2 野﨑 将

DF 18 柴田 陸玖

DF 19 紫垣 翼

MF 13 田中 琳太郎

MF 15 内田 晴斗

MF 23 松尾 亮汰

MF 24 石橋 啓士

FW 11 竹島 海太

監督 太田 恵介