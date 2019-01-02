【全国高校サッカー選手権2回戦】龍谷が羽黒から逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、フクダ電子アリーナで羽黒高等学校(男子) vs 龍谷高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、龍谷は羽黒に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、龍谷は3点、羽黒は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは3 - 0となり、龍谷は、3点もの大差をつけ、羽黒を降しました。

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メンバー

■ 羽黒高等学校(男子)

GK　1　小玉 太一

DF　2　関根 啓介

DF　4　浅川 和真

DF　5　星野 竜弥 (Cap.)

DF　13　門脇 大

MF　6　鈴木 怜

MF　7　吉葉 琉紀

MF　10　嵯峨野 凱

MF　11　本間 夏空斗

MF　17　荒井 潤太

FW　9　山口 快

GK　12　新田 雅也

DF　3　藤井 泰規

DF　20　池田 夏稀

MF　24　山口 葉輝

MF　25　白水 蓮

MF　28　石橋 琳太郎

FW　14　荒井 翔太

FW　16　土田 歩武

FW　18　大野 凌雅

監督　　本街 直樹

■ 龍谷高等学校(男子)

GK　1　長田 雅裕

DF　3　鵜木 亮良

DF　4　今村 慎二

DF　5　黒木 聖也 (Cap.)

DF　6　長塚 樹

MF　8　横山 太一

MF　10　後藤 嵩裕

MF　14　坂口 明日斗

FW　7　寺坂 洸希

FW　9　宮崎 優生

FW　16　出口 陸

GK　12　加藤 豪人

DF　2　野﨑 将

DF　18　柴田 陸玖

DF　19　紫垣 翼

MF　13　田中 琳太郎

MF　15　内田 晴斗

MF　23　松尾 亮汰

MF　24　石橋 啓士

FW　11　竹島 海太

監督　　太田 恵介

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