【全国高校サッカー選手権2回戦】岡山学芸館が仙台育英から逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、味の素フィールド西が丘で岡山学芸館高等学校(男子) vs 仙台育英学園高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、岡山学芸館は仙台育英に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、岡山学芸館は1点、仙台育英は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、岡山学芸館は、1点差で仙台育英を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 岡山学芸館高等学校(男子)

GK　1　八井田 舜

DF　2　森井 麻央

DF　3　仲達 大翔

DF　15　伊藤 柊都

DF　16　香西 泰成

MF　5　上山 拳史郎

MF　7　前田 光輝

MF　8　鶴海 翔大

MF　10　永田 一真 (Cap.)

MF　11　藤井 大地

FW　9　岡田 知也

GK　12　國本 希来

DF　4　永久 龍之介

DF　18　田中 一

DF　21　堀 旺次朗

MF　6　山田 龍之介

MF　19　大山 宣明

MF　23　末瀬 由太郎

MF　24　杭谷 瞳伍

FW　20　須賀 大貴

監督　　高原 良明

■ 仙台育英学園高等学校(男子)

GK　1　佐藤 文太

DF　2　堀江 凛太郎 (Cap.)

DF　3　神谷 玲音

DF　4　今野 太勢

DF　20　小林 虎太郎

MF　6　柳生 雄哉

MF　10　仲澤 岬希

MF　15　豊倉 博斗

MF　22　内山 恵達

FW　8　三田 大史

FW　9　菅井 大翔

GK　21　及川 開世

DF　5　志村 滉

DF　17　三上 悠輝

MF　13　加藤 颯生

MF　19　小室 彩人

MF　24　五十嵐 健

MF　30　渡邊 弘和

FW　7　結城 陽向

FW　27　山口 蓮

監督　　城福 敬

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