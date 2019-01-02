【全国高校サッカー選手権2回戦】岡山学芸館が仙台育英から逃げ切り勝利

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、味の素フィールド西が丘で岡山学芸館高等学校(男子) vs 仙台育英学園高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、岡山学芸館は仙台育英に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、岡山学芸館は1点、仙台育英は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、岡山学芸館は、1点差で仙台育英を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 岡山学芸館高等学校(男子)
GK 1 八井田 舜
DF 2 森井 麻央
DF 3 仲達 大翔
DF 15 伊藤 柊都
DF 16 香西 泰成
MF 5 上山 拳史郎
MF 7 前田 光輝
MF 8 鶴海 翔大
MF 10 永田 一真 (Cap.)
MF 11 藤井 大地
FW 9 岡田 知也
GK 12 國本 希来
DF 4 永久 龍之介
DF 18 田中 一
DF 21 堀 旺次朗
MF 6 山田 龍之介
MF 19 大山 宣明
MF 23 末瀬 由太郎
MF 24 杭谷 瞳伍
FW 20 須賀 大貴
監督 高原 良明
■ 仙台育英学園高等学校(男子)
GK 1 佐藤 文太
DF 2 堀江 凛太郎 (Cap.)
DF 3 神谷 玲音
DF 4 今野 太勢
DF 20 小林 虎太郎
MF 6 柳生 雄哉
MF 10 仲澤 岬希
MF 15 豊倉 博斗
MF 22 内山 恵達
FW 8 三田 大史
FW 9 菅井 大翔
GK 21 及川 開世
DF 5 志村 滉
DF 17 三上 悠輝
MF 13 加藤 颯生
MF 19 小室 彩人
MF 24 五十嵐 健
MF 30 渡邊 弘和
FW 7 結城 陽向
FW 27 山口 蓮
監督 城福 敬