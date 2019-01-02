【全国高校サッカー選手権2回戦】岡山学芸館が仙台育英から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、味の素フィールド西が丘で岡山学芸館高等学校(男子) vs 仙台育英学園高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、岡山学芸館は仙台育英に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、岡山学芸館は1点、仙台育英は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、岡山学芸館は、1点差で仙台育英を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 岡山学芸館高等学校(男子)

GK 1 八井田 舜

DF 2 森井 麻央

DF 3 仲達 大翔

DF 15 伊藤 柊都

DF 16 香西 泰成

MF 5 上山 拳史郎

MF 7 前田 光輝

MF 8 鶴海 翔大

MF 10 永田 一真 (Cap.)

MF 11 藤井 大地

FW 9 岡田 知也

GK 12 國本 希来

DF 4 永久 龍之介

DF 18 田中 一

DF 21 堀 旺次朗

MF 6 山田 龍之介

MF 19 大山 宣明

MF 23 末瀬 由太郎

MF 24 杭谷 瞳伍

FW 20 須賀 大貴

監督 高原 良明

■ 仙台育英学園高等学校(男子)

GK 1 佐藤 文太

DF 2 堀江 凛太郎 (Cap.)

DF 3 神谷 玲音

DF 4 今野 太勢

DF 20 小林 虎太郎

MF 6 柳生 雄哉

MF 10 仲澤 岬希

MF 15 豊倉 博斗

MF 22 内山 恵達

FW 8 三田 大史

FW 9 菅井 大翔

GK 21 及川 開世

DF 5 志村 滉

DF 17 三上 悠輝

MF 13 加藤 颯生

MF 19 小室 彩人

MF 24 五十嵐 健

MF 30 渡邊 弘和

FW 7 結城 陽向

FW 27 山口 蓮

監督 城福 敬