【全国高校サッカー選手権2回戦】大津が大分をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、等々力陸上競技場で熊本県立大津高等学校(男子) vs 大分高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、大津と大分は1 - 1の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で2 - 2での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、大津が、大分を4 - 2にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK 1 松村 龍之介

DF 2 西原 大地

DF 3 岩本 侑大

DF 5 吉村 仁志

DF 6 福島 隼斗 (Cap.)

MF 8 大竹 悠聖

MF 10 水野 雄太

MF 14 高見 柊真

MF 15 富永 大翔

FW 9 大崎 舜

FW 11 奥原 零偉

GK 21 福山 翔紀

DF 4 毛利 友哉

DF 12 吉田 陽三郎

DF 13 立野 航海

MF 17 上田 颯太

MF 19 濃野 公人

MF 24 馬場 大暉

MF 28 藤井 瑛斗

FW 29 宮原 愛輝

監督 古閑 健士

■ 大分高等学校(男子)

GK 12 野仲 龍斗

DF 2 竹谷 悠

DF 3 佐藤 芳紀

DF 5 荻本 翔

DF 6 小澤 和真

MF 8 重見 柾斗

MF 10 山口 卓己 (Cap.)

MF 15 吉岡 翼

MF 18 菊地 孔明

MF 19 永松 恭聖

FW 9 谷川 海翔

GK 21 阿部 優磨

DF 4 穴井 康太

DF 22 林 孝伸

MF 7 川﨑 脩斗

MF 14 三代 賢司

MF 16 常行 隼史

MF 17 飛瀬 龍宝

FW 11 工藤 元太

FW 13 後藤 駿介

監督 小野 正和