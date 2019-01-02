中国の2018年映画興行収入、初めて600億元を突破―中国メディア

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2018年12月30日午後3時の時点で、中国の2018年の映画興行収入が600億元（約9600億円）を超えた。興行収入が600億元の大台を突破するのは初めて。広州日報が伝えた。

17年の中国の映画興行収入は前年比13．45％増の559億1100万元（約8900億円）だった。18年の興行収入が合わせて600億元だったとすると、前年比で7．31％増だったことになる。公開されているデータを整理すると、今年最も稼いだ中国映画は「我不是薬神（Dying to Survive）」で、利益が10億元（約160億円）に達した。

中国の2018年映画興行収入ランキングは以下の通り。

「紅海行動（OPERATION RED SEA））」36億5000万元

「僕はチャイナタウンの名探偵2（原題：唐人街探案2）」33億9700万元

「我不是薬神」31億元

「西虹市首富（Hello Mr． Billionaire）」25億4700万元

「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」23億9000万元

「モンスター・ハント2（原題：捉妖記2）」22億3700万元

「ヴェノム」18億6900万元

「アクアマン」17億4600万元

「ジュラシック・ワールド/炎の王国」16億9500万元（提供/人民網日本語版・編集/KN）

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