【全国高校サッカー選手権2回戦】帝京長岡が旭川実業をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、NACK5スタジアム大宮で帝京長岡高等学校(男子) vs 旭川実業高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、帝京長岡は2 - 1で旭川実業に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で2 - 2での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、帝京長岡が、旭川実業を17 - 16にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 帝京長岡高等学校(男子)

GK 17 猪越 優惟

DF 2 小泉 善人 (Cap.)

DF 3 長渡 彗汰

DF 4 吉田 晴稀

DF 6 手塚 克志

MF 5 丸山 喬大

MF 8 田中 克幸

MF 14 谷内田 哲平

MF 22 梨本 夢斗

FW 10 小池 晴輝

FW 11 晴山 岬

GK 1 土岡 優晟

DF 16 吉田 勇介

DF 18 笛木 大地

MF 7 中島 颯太

MF 13 礒貝 飛那大

MF 19 岩﨑 慶太

FW 9 冬至 直人

FW 20 矢尾板 岳斗

FW 23 関 健斗

監督 古沢 徹

■ 旭川実業高等学校(男子)

GK 1 小竹 唯貴

DF 3 江嶋 直樹

DF 7 西川 知広 (Cap.)

DF 13 石川 蒼

DF 15 青木 駿汰

MF 5 藤本 詠稀

MF 6 河合 悠人

MF 8 山内 陸

MF 9 遠藤 正志

FW 10 西村 歩夢

FW 22 谷口 明典

GK 17 桑島 瑠司

DF 19 岩渕 純平

DF 21 喜多 俊介

MF 4 村口 幹汰

MF 11 畠山 侑丈

MF 16 飯野 敬太

MF 23 齊藤 莞太

FW 18 金野 修那

FW 27 安藤 望

監督 富居 徹雄