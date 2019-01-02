【全国高校サッカー選手権2回戦】帝京長岡が旭川実業をPK戦で制す

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、NACK5スタジアム大宮で帝京長岡高等学校(男子) vs 旭川実業高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、帝京長岡は2 - 1で旭川実業に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で2 - 2での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、帝京長岡が、旭川実業を17 - 16にてPKで下し、見事勝利しました。
メンバー
■ 帝京長岡高等学校(男子)
GK 17 猪越 優惟
DF 2 小泉 善人 (Cap.)
DF 3 長渡 彗汰
DF 4 吉田 晴稀
DF 6 手塚 克志
MF 5 丸山 喬大
MF 8 田中 克幸
MF 14 谷内田 哲平
MF 22 梨本 夢斗
FW 10 小池 晴輝
FW 11 晴山 岬
GK 1 土岡 優晟
DF 16 吉田 勇介
DF 18 笛木 大地
MF 7 中島 颯太
MF 13 礒貝 飛那大
MF 19 岩﨑 慶太
FW 9 冬至 直人
FW 20 矢尾板 岳斗
FW 23 関 健斗
監督 古沢 徹
■ 旭川実業高等学校(男子)
GK 1 小竹 唯貴
DF 3 江嶋 直樹
DF 7 西川 知広 (Cap.)
DF 13 石川 蒼
DF 15 青木 駿汰
MF 5 藤本 詠稀
MF 6 河合 悠人
MF 8 山内 陸
MF 9 遠藤 正志
FW 10 西村 歩夢
FW 22 谷口 明典
GK 17 桑島 瑠司
DF 19 岩渕 純平
DF 21 喜多 俊介
MF 4 村口 幹汰
MF 11 畠山 侑丈
MF 16 飯野 敬太
MF 23 齊藤 莞太
FW 18 金野 修那
FW 27 安藤 望
監督 富居 徹雄