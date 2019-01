2019年映画大放出祭！アカデミー賞有力作品はズバリコレだ！

2019年に観られる映画、元旦から7日間に渡って特集強化中!さて、本格的な賞レースがスタートするこの時期ですが、今度のアカデミー賞は2019年1月22日にノミネートが発表され、2月25日(日本時間)に授賞式が開催。『アリー/スター誕生』が本命視されていますが、どうなることでしょう?そんな本日は、2019年公開作品の中から本誌予想による有力作品をピックアップ!(文/紀平照幸・デジタル編集/スクリーン編集部)

01:女王陛下のお気に入り

2018ベネチア映画祭審査員大賞&女優賞(オリヴィア・コールマン)受賞

英国王室を舞台にした3人の女性のドラマ

『ロブスター』のヨルゴス・ランティモスが監督。18世紀初頭のイングランド。気まぐれなアン女王(オリヴィア・コールマン)をサラ(レイチェル・ワイズ)が操って実権を握っていたが、新たに召使いアビゲイル(エマ・ストーン)が登場したことで均衡が崩れ…。

2019年2月15日公開

20世紀フォックス映画配給

02:ファースト・マン

人類史上初めて月面に立った男の苦闘

『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督と主演ライアン・ゴズリングが再び組んだ作品。アポロ11号で月面に立ったニール・アームストロングの物語。宇宙開発に命を懸けた人々の姿を、緊迫感あふれるリアルでダイナミックな映像で映し出す。妻の役はクレア・フォイ。

2019年2月8日公開

東宝東和配給

03:天才作家の妻 40年目の真実

人生の晩年にさしかかった夫婦の危機

偉大な作家ジョゼフ(ジョナサン・プライス)と彼を献身的に支え続けてきた妻のジョーン(グレン・クローズ)。しかし、夫がノーベル文学賞を受賞したことをきっかけにして、その関係は揺るぎ始める。夫の“傑作”にはある疑惑があったのだ。夫婦の機微を描く心理劇。

2019年1月26日公開

松竹配給

04:ビール・ストリートの恋人たち

『ムーンライト』監督の最新作

『ムーンライト』でアカデミー賞に輝いたバリー・ジェンキンス監督が、1970年代のニューヨーク・ハーレムを舞台に描く愛の物語。恋人との間に最初の子供を授かった女性。しかし彼は無実の罪を着せられて投獄されてしまう。彼の無実を証明することはできるのか…。

2019年2月22日公開

ロングライド配給

05:グリーンブック

黒人ピアニストと用心棒の奇跡の旅

1962年、インテリで偏屈な黒人ピアニスト(マハーシャラ・アリ)は、あえて黒人差別の残る南部でのコンサートツアーを計画。運転手として粗野なイタリア系用心棒(ヴィゴ・モーテンセン)を雇う。トロント国際映画祭で最高賞の観客賞を受賞した実話ロードムービー。

2019年3月1日公開

ギャガ配給

06:ブラック・クランズマン

2018カンヌ映画祭グランプリ受賞

黒人刑事がKKKに潜入捜査?奇想天外な実話

1979年のアメリカ、黒人刑事ロンは過激な白人至上主義団体KKKへの潜入捜査を思いつき、電話での黒人蔑視の会話で入会面接にたどり着く。現場へは白人の相棒フィリップと組んで二人で一人の人物を演じることにするが…。スパイク・リー監督が実話を映画化。

2019年3月公開予定

ギャガ配給

07:ふたりの女王 メアリーとエリザベス

英国のふたりの女王の熾烈な戦い

激動の16 世紀英国を生きるふたりの女王、スコットランド女王メアリーとイングランド女王エリザベスⅠ世の波乱の生涯を映画化。宮廷内部の裏切り、陰謀と戦うふたりの女王の熾烈な生き様を描く。人気女優シアーシャ・ローナンとマーゴット・ロビーが競演。

2019年3月公開予定

ビターズ・エンド=パルコ配給

08:妻たちの落とし前

4人の未亡人が亡き夫の“仕事”を継ぐ

『それでも夜は明ける』のスティーブ・マックイーン監督最新作。強盗に失敗して死亡した4人組の未亡人たちが犯罪チームを結成。夫たちが成し遂げられなかった仕事の完遂を目指す。ヴィオラ・デイヴィス、ミシェル、エリザベス・デビッキらが出演。

2019年4月公開予定

20世紀フォックス映画配給

09:運び屋

クリント・イーストウッド10年ぶりの監督主演作

金のない孤独な老人アール(イーストウッド)は車の運転だけをする簡単な仕事を引き受けるが、それは麻薬の運び屋だった。あまりにうまく仕事をこなすアールに麻薬カルテルは荷物を増やしていくが、麻薬捜査官も目を付け…。90歳の“伝説の運び屋”の衝撃の実話の映画化。

2019年3月8日公開予定

ワーナー・ブラザース映画配給

10:バイス

“史上最強の副大統領”の素顔とは?

ジョージ・W・ブッシュ大統領のもとで副大統領を務め、大統領を陰で操っているとも言われたディック・チェイニー。クリスチャン・ベールが体重を20キロも増量、髪の毛を剃り眉毛を脱色するという驚異の肉体改造でこの役に挑んでいる。製作はブラッド・ピット。

2019年4月公開予定

ロングライド配給

11:ボーイ・イレーズド (原題)

ジョエル・エドガートンの監督・出演作

同性が好きだと気付いた青年が経験した、矯正治療での葛藤を描く感動作。主演は『マンチェスター・バイ・ザ・シー』のルーカス・ヘッジズ、両親役にラッセル・クロウとニコール・キッドマン。俳優のジョエル・エドガートンによる『ザ・ギフト』以来の監督作。

2019年公開予定

ビターズ・エンド=パルコ配給

12:永遠の門 ゴッホの見た未来

W・デフォーがゴッホを演じる

現在は巨匠と呼ばれているが、生前にはたった1枚しか絵が売れなかったといわれる不遇の画家ゴッホ(ウィレム・デフォー)。彼は世界の中に何を見て、それを描き残そうとしたのか。『潜水服は蝶の夢を見る』のジュリアン・シュナーベル監督が、画家の内面に迫る。

2019年公開予定

ギャガ=松竹配給

13:コールド・ウォー(原題)

美しいモノクロ映像が映し出す恋人たちの15年

『イーダ』でアカデミー外国語映画賞を受賞したパヴェウ・パヴリコフスキ監督が、冷戦に翻弄されるポーランドの男女を描く。指揮者と音楽学校の生徒が愛し合うが、彼は政府の監視の目を逃れるために亡命。やがて歌手になった彼女と再会と別れを繰り返していく。

2019年公開予定

キノフィルムズ配給

14:ビューティフル・ボーイ(原題)

ドラッグ依存症の青年の愛と再生を描

『君の名前で僕を呼んで』で注目された若手俳優ティモシー・シャラメ最新作。ドラッグ中毒に陥り、更生施設に入るも、8年間に13回も依存症を再発させ、7回の入院をした青年とそれを救おうとする父親の実話の映画化。父親役でスティーヴ・カレルが共演。

2019年4月公開予定

ファントム・フィルム配給

2019年も輝くティモシー・シャラメ

Photo by Contigo/Getty Images

『君の名前で僕を呼んで』に続いて最新作『ビューティフル・ボーイ』の演技も高く評価され、2年連続アカデミー賞候補も期待される若手俳優ティモシー・シャラメ。2019年もその注目度はますます高まりそうです。

2018年もっともブレークした俳優として真っ先に名前が挙がるのがティモシー・シャラメ。『君の名前で僕を呼んで』の鮮烈な演技と美しい表情が今も心に焼きついている人も多いだろう。『君の名前で僕を呼んで』では22歳の若さでアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたが、4月に公開される最新作『ビューティフル・ボーイ』(原題)では麻薬中毒の青年を熱演し、再びアカデミー賞有力ともウワサされている。もし実現すれば2年連続アカデミー賞候補という快挙だ。

また年内にはもう一本、瞬間移動能力を持つエスパーに扮したサスペンス『シークレット・チルドレン禁じられた力』も公開。こちらは2015年の製作作品だが、まだ初々しいシャラメの魅力を確かめることができる貴重な機会になる。さらに脇役出演の『ホスティルズ』(原題)も2019年公開予定。その後には『君の名前で僕を呼んで』の続編も待機している。これからも彼の快進撃は続いていきそうだ。

