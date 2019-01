卒業式はめったに無いハレの日だからこそ、ネイルにまで気合いを入れたい! そんな大学生のみなさんに向けて、和服に合いそうなデザインのネイルをピックアップしてみました♡

(1)モダンでかわいい椿柄

View this post on Instagram

和モダン椿 モダンな雰囲気が可愛らしい椿のアートです♡ 赤と白のハッキリとしたベースに、コロコロな椿がこんにちは★ペタっとしたタッチで描かれたお花は、とってもキュート♡ これからの時期、浴衣にはもちろん、成人式の前撮りや、和装ブライダルにも大人気のネイルです(^^) ↓minne販売ページはこちら↓ https://minne.com/items/3178299 https://minne.com/@liebenbirneハンドメイドマーケットminne ✉️liebenbirne@gmail.com ☎︎08024445199 🏠http://www.liebenbirne.com🌸https://minne.com/liebenbirne 大阪梅田のプライベートネイルサロン #梅田ネイル#liebenbirne #LiebenBirne#リーベンビルネ#ネイル#梅田ネイルサロン#中崎町ネイル#大阪ネイル#ネイルデザイン#ネイルアート#エースジェル#ジェルネイル#プリジェル#ベトロ#ベラフォーマ#nailsofinstagram #nailsoftheday#nailstagram#nails2spire#nailswag#nails#nailsdesign#和ネイル#モダンネイル#レトロネイル#浴衣ネイル#着物ネイル#和装ネイル#椿ネイル

A post shared by Lieben Birne(@liebenbirne) on Aug 7, 2018 at 4:33pm PDT

View this post on Instagram

成人式・卒業式・お正月に大人気の椿ネイルです。 minne・creemaにて発売中です。 良かったら覗いてくださいね♡ #nail#nails#nailstagram#naildesign##nailart#gelnail#gelnails#gelnailart#美甲#ネイル#ネイルチップ#ネイルデザイン#オーダーネイル#ネイルチップ販売#付け爪#つけ爪#ミンネ#クリーマ#ミンネで販売中#minne#creema#お正月ネイル#成人式ネイル#振袖ネイル#卒業式ネイル#椿ネイル#椿#モスグリーンネイル#大人可愛い#ご購入ありがとうございました

A post shared by 彩〜sai〜(@sai_nail_sai) on Dec 15, 2018 at 4:52am PST

View this post on Instagram

【オーダー品】 成人式ネイル . #イメージネイル#モチーフネイル#ネイル#ネイルアート#imagenail#nail#nailart#美甲#指甲 #gelnail#ジェルネイル #和柄ネイル#成人式ネイル#和モダンネイル#和モダン#椿ネイル#逆フレンチ#可愛いネイル

A post shared by noro asuka(@noro._.chan) on Dec 22, 2018 at 6:50am PST

View this post on Instagram

和柄ネイル👘🇯🇵 ・ ブライダルや成人式、普段でもOK✨ ・ ◯YouTube →irotoiro nail ◯tik tok →irotoiro ikue ◯@ikue.nail ◯natural→@irotoiro.ikue ◯handpainted→@irotoiro.nail.sp ◯japanesenails→ @irotoiro.japan ◯@ikue.textile ・ #手描きネイル#和柄ネイル#ネイルデザイン#和ネイル#和装ネイル#フラワーネイル#winternails#ショートネイル#赤ネイル#japannail#rednails#japanesenails#tokyonailsalon#ジェルアート#カジュアルネイル#ネイル#ネイルサロン#handpaintednails#handpaintednailart#ネイルアート#ジェル#ジェルネイル#ネイルデザイン#北欧ネイル#北欧#冬ネイル#gelart#japanesenailart#着物ネイル#naildesing

A post shared by ikue(@irotoiro.nail) on Nov 26, 2018 at 1:41am PST

椿柄は、かわいらしい和柄の定番! やわらかいタッチのイラストや、明るい色味でマットな質感を選べばほっこりした印象に。ゴールドや濃いめのハッキリした色でデザインされると、ぐっと大人っぽい印象になりますよね。

(2)紅×ゴールドでお祝いムードたっぷり

View this post on Instagram

和ネイル✨ お正月、成人式などおめでたい席に… 可愛いネイルができました♡ 朱色がかったベースを使っているので、真っ赤なネイルに抵抗がある方にも使いやすいデザインになっています。 💅トップページURLよりご購入いただけます💅 #nail #nailart #naildesigns #nailstyle #minne #minneで販売中 #creema #creemaで販売中 #ネイル #ネイルチップ #ネイルチップオーダー #ネイルアート #ネイルチップ販売 #ネイルチップ販売中 #お正月 #お正月ネイル #成人式 #成人式ネイル #成人式ネイルチップ #和ネイル #おしゃれネイル #おしゃれ #ミンネ #クリーマ #サイズオーダー #fashion #ネイルデザイン #可愛い #2019成人式 #着物

A post shared by ネイルチップ販売 cura+(@cura.mh) on Nov 27, 2018 at 6:04am PST

View this post on Instagram

ネイルサロン&スクールTiffanyです☆ . イチオシネイルデザイン💅 5000円♡ ご新規様+1000円 . 2月のご予約開始致しました☺︎🧡 お早めのご予約お待ちしております💅 . #北千住 #北千住ネイルサロン #ネイルサロン #ティファ二ーネイル #ネイルデザイン2018 #ネイルアート #手描きアート #ジェルネイル #冬ネイル #nailstagram #nailart #nail #naildesigns #gelnails #美爪 #美甲店 #💅 #instagood #naillife #セルフネイル #ネイルスクール #指甲彩繪 #指甲 #凝胶美甲 #おしゃれネイル #ニュアンスネイル #正月ネイル #和ネイル #japanesenailart

A post shared by ティファニーネイル(@tiffany.nail9) on Dec 17, 2018 at 11:26am PST

View this post on Instagram

和装におすすめの和柄のネイルチップ 販売中です✨ ・ #ネイルチップ#ネイルチップオーダー#ネイルチップ販売#プチプラネイル#JamNail#秋ネイル#大人ネイル#ベイクドカラー#ベイクドネイル#大人ネイル#およばれネイル#ウェディングネイル#ブライダルネイル#結婚式前撮り#前撮り#プレ花嫁#結婚準備#ドレスネイル#和柄ネイル#着物ネイル#成人式ネイル#卒業式ネイル#振袖ネイル#色打掛ネイル#ネイルチップオーダー#おしゃれネイル#セルフネイル部#赤ネイル#色打掛ネイル#古典柄

A post shared by JamNail ネイルデザイン ジャムネイル(@jam__nail) on Dec 21, 2018 at 3:05am PST

View this post on Instagram

#1カラーネイル #和ネイル #和柄ネイル #扇 #扇子 #金箔ネイル #こだわりネイル #フィルイン #ジェルネイル #徳島ネイルサロン #anchi

A post shared by anchi(@anchi_nail) on Dec 9, 2018 at 4:29am PST

おめでたい雰囲気を演出するのにぴったりな紅色とゴールドの組み合わせは、まさにハレの日だからできるデザイン! 好みによって全部のベースを紅で統一しても、白ベースを混ぜて抜け感を出してもかわいいです。

(3)好きなものを詰め込んで! 個性派デザイン

View this post on Instagram

. . 👘🍭🍓♡♡ . 振袖に合わせたネイルチップ♡ . . ネイルチップのオーダー受付再開しました💐 チップは繰り返し使用できますよ🍒 . . . . #kekoねいるちっぷ #ネイルアート #ネイルチップ #ネイルチップデザイン #ネイルチップオーダー #オーダーネイル #ネイルチップ販売 #ネイルチップ販売中 #ネイルチップ通販 #成人式ネイル #前撮りネイル #結婚式ネイル #卒業式ネイル #振袖ネイル #ニュアンスネイル #ガーリーネイル #ラブリーネイル #パールネイル #囲みネイル #ハートネイル #ピンクネイル #ラメネイル #キラキラネイル #うるうるネイル #トレンドネイル #シースルーネイル #モテネイル #ハートネイル #レトロ

A post shared by ❤︎ 𝒦ℰ𝒦𝒪 ❤︎(@sasukekooooo) on Dec 4, 2018 at 12:25am PST

View this post on Instagram

成人式用オーダーネイルチップ🧸❤︎ ありがとうございます☺︎ 下の右から二番目手作りパーツです🥀 思いのほか可愛かったのでもっと作ろうかな☺︎ . 成人式ネイルチップ受付しています☺︎受付23日までですので宜しくお願い致します。 年内には作成して発送致します。 ご入金確認後の作成となりますので 成人式ネイルオーダーの方は申し訳御座いませんがお早めのご入金願います。(ありがたいことにオーダー混み合ってきています🙇‍♀️❤︎) . 卒業式、来年度成人式の前撮りが早めの方等のネイルチップオーダーも受付致します☺︎ 現在今年度成人式の方優先して作成しております。 . フルオーダーネイルチップ一律¥5,000 リピーター様 10%off 🌹 チップ用両面テープお付けしていません。長時間ご使用の方はグミタイプの両面テープオススメしています💫 ダイソーのネイル用両面テープも凄く強力なので探してみてください🥰 . #Instagood #Instaphot #Instapic #Instagram #f4f #love #favorite #l4l #instafollow #followme #selfnail #gelnail #セルフネイル #yr_nail #yr_nails #削らないジェル #自爪を削らないジェル #ニュアンスネイル #天然石ネイル #ネイルチップ販売 #オーダーネイルチップ #オーダーネイルチップ販売 #付け爪販売 #成人式ネイル #和装ネイル #成人式 #成人式ネイルチップ #卒業式ネイル #ウエディングネイル #花嫁ネイル

A post shared by ネイルチップ販売 Yura🥀𓂅(@yr_nail___) on Dec 19, 2018 at 7:27pm PST

View this post on Instagram

成人式 & NEY YEAR Collection ¥9980 #ネイル💅 #ネイルデザイン2018 #ネイルホリック #ネイルチップ #成人式 #ネイルサロン #ネイルアート #ネイルデザイン #ネイル #中目黒 #nakameguro #中目黒ネイルサロン #金箔ネイル #ニュアンスネイル #ブラックネイル #成人式ネイル #ワイヤーネイル #アシメネイル #冬ネイル #定額ネイル #中目黒ネイルサロン #塗りかけネイル #1月ネイル #ホイルネイル #冬ネイル #和装ネイル #和ネイル #年越しネイル

A post shared by 中目黒 LILY❤︎ニュアンスネイル 個性派ネイル(@lily_salon_official) on Dec 12, 2018 at 8:22am PST

View this post on Instagram

ボルドー 可愛い ー♥️♥️♥️ ———————————————————————— 既存のデザイン 持ち込みデザイン可能です 普段使い 用はもちろん 卒業式 結婚式と イベントごとのネイルにも対応してます ¥やり放題5000 リピーター様¥4000 成人式前でかなり混み合っています🙇‍♂️ ただ今 全てのお客様が 待ち時間3週間ほどになりますよろしくお願いします たくさんご質問頂きますが来年度の成人式のネイル オーダーは可能です 前撮りが早めの方などお待ちしてます ———————————————————————— #ちぐはぐネイル #ブライダルネイルチップ #個性派ネイル #ネイルチップ #ネイルデザイン #ネイルチップ販売 #ネイルチップオーダー #ネイルチップ通販 #ネイルチップ販売中 #ネイル #nail #ニュアンスネイル #アシメネイル #ワイヤーネイル #みにネイル #シルバーネイル #ミラーネイル #成人式 #成人式ネイル #成人式ネイルチップ #ジェルネイル #네일스타그램 #네일아트 #젤네일 #卒業式ネイル #ガーリーネイル #パールネイル #手元くら部 #手元倶楽部 #お洒落さんと繋がりたい

A post shared by ❤︎ 𝓜𝓲𝓷𝓲 𝓷𝓪𝓲 𝓵 ❤︎(@nailmini511) on Dec 21, 2018 at 9:04pm PST

和服の着方も人それぞれ。ブーツや赤リップを合わせてモダンに着こなしたい、なんて人にはこんな個性派ネイルが合いそう。たっぷりのストーンやパールで目立っちゃいましょう!

人気のネイリストさんだと3か月先でも予約が埋まってしまっていることも。ネイルチップなら早めに作って当日つけるだけなので便利ですよ! 指先までドレスアップして、悔いのないハレ舞台を迎えましょう♡

・合わせて読みたい→ぺえ、鈴木えみ&MEGBABYと「異色の3ショット」公開に驚愕と歓喜の声

(文/fumumu編集部・Sumire)