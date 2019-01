MUCC・逹瑯、シド・ゆうや、DEZERT・SORA「2018年のこの曲はココがスゴい！」

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月26日(水)の放送では、シドのドラム・ゆうやさんと、DEZERTのドラム・SORAさんがゲストで登場。2018年の音楽シーンを振り返りました。

(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2018年12月26日(水)放送より)

DEZERTのSORAさん(左)と、シドのゆうやさん(右)。中央は番組パーソナリティのMUCC・逹瑯

逹瑯:2018年、1曲挙げるとしたらこの曲だなっていう曲はありますか?

ゆうや:俺、パッと2018年ってなんだろうなって思ったら、(DA PUMPの)「U.S.A.」しかない。

逹瑯:自分たちの曲じゃないのね!

ゆうや:そうじゃないですか?

逹瑯:半端じゃないよね。

ゆうや:あれが売れてから、見ない日がないというか。コマーシャルでもやってるし。

逹瑯:あれをやっていこうっていう落としどころを考えた人は、天才だよね。

ゆうや:すごいですよね。それで再ブレイクですから。

逹瑯:この曲、何が一番面白いって、歌が上手いのが面白いよね(笑)。やってきたキャリアと、あの曲を受け入れる懐の深さと、「面白いでしょ」ってやる潔さと。すべてがすごくいい方向にマッチした。

ゆうや:あれが新人でデビュー曲だったら、(ここまでは)いってない気がしますよね。

逹瑯:DA PUMPだからだよ。

ゆうや:一回ブレイクしているDA PUMPの潔さが引き上げた感じがあるかなって。

一方で、SORAさんは、ご自身が2018年に一番聴いた曲をピックアップしました。

SORA:自分の曲もあるんですけど、最近ライヴを観に行って、The BONEZっていうバンドなんですけど、「SUNTOWN」っていう曲が、僕のiPhoneで今年(2018年)一番再生されてました。

逹瑯:世間をこれだけ巻き込んだ「U.S.A.」に対して、“(自分の中の)この曲”に刺激を受けて、やられた感があって。逆に認めるしかなくて。そこまで好きになって聴ける曲ってなかなかないから、すごいと思う。

SORA:確かに。(The BONEZのメンバーとは)面識なくて、チケット買って観にいきました。iPhoneで一番再生された曲を調べるアプリがあって、調べたらこの曲だったんです。

逹瑯:どれくらい聴いてた?

SORA:300!

ゆうや:半端じゃない!

