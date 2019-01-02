藤井奨也と大竹悠聖が首位タイ　2回戦終了時得点ランク

1月2日、第97回全国高校サッカー選手権2回戦16試合が行われ、16強が決定した。得点王ランキングは藤井奨也(立正大淞南)と大竹悠聖(大津)が5得点でトップに立っている。2回戦終了時の得点ランキングは以下の通り。

▽得点王ランキング(2回戦終了時)

1位:5得点

藤井奨也(立正大淞南)

大竹悠聖(大津)

3位:4得点

晴山岬(帝京長岡)

永田一真(岡山学芸館)

5位:3得点

山内陸(旭川実)

6位:2得点

今野太勢(仙台育英)

熊澤和希(流通経済大柏)

佐々木大翔(富山一)

岩岸宗志(星稜)

鶴野怜樹(立正大淞南)

大森真吾(東福岡)

出口陸(龍谷)

13位:1得点

天笠泰輝(青森山田)

武田英寿(青森山田)

橋本峻弥(青森山田)

武眞大(青森山田)

小松慧(青森山田)

バスケス・バイロン(青森山田)

長谷川悠(秋田商)

富田蓮史郎(秋田商)

鈴木宝(秋田商)

伊藤綾汰(尚志)

坂下健将(尚志)

高橋海大(尚志)

金野修那(旭川実)

柳生雄哉(仙台育英)

三田大史(仙台育英)

二瓶優大(明秀学園日立)

望月謙(矢板中央)

飯島翼(矢板中央)

室井彗佑(前橋育英)

榎本樹(前橋育英)

原田大渡(駒澤大学高等学校)

江井晋之助(日本航空)

谷内田哲平(帝京長岡)

冬至直人(帝京長岡)

礒貝飛那大(帝京長岡)

田中克幸(帝京長岡)

高木俊希(富山一)

尾崎佳洋(星稜)

田海寧生(丸岡)

宮永任(丸岡)

川中浩夢(丸岡)

仲井涼太(東邦)

久乘聖亜(東山)

井上竜稀(東山)

岩本涼太(一条)

松山知樹(一条)

崎山友太(米子北)

石橋克之(立正大淞南)

大西駿太(立正大淞南)

草場勇斗(立正大淞南)

岡田知也(岡山学芸館)

中川歩夢(瀬戸内)

木村悠人(西京)

冨田大登(西京)

宮本大輝(香川西)

岡健太(徳島市立)

野寄和哉(東福岡)

荒木遼太郎(東福岡)

後藤嵩裕(龍谷)

千葉翼(長崎総科大附)

大崎舜(大津)

宮原愛輝(大津)

谷川海翔(大分)

山口卓己(大分)

菊地孔明(大分)

永松恭聖(大分)

重見柾斗(大分)

隈元聖也(神村学園)

宮國永遠(那覇西)

高良竜太朗(那覇西)

宮國永遠(那覇西)