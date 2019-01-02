16強が決定！3日、準々決勝進出をかけ激突

1月2日、第97回全国高校サッカー選手権2回戦全試合が終了し3回戦のカードが決定している。

昨年度の全国王者で新潟内定MF秋山裕紀、松本内定FW榎本樹を擁するプリンスリーグ関東所属の前橋育英(群馬)はプレミアリーグWEST所属の東福岡撃破で来季から高校年代最高峰のリーグ、プレミアリーグに参戦する尚志(福島)との一戦。2016年度優勝校でプレミアリーグEAST所属の札幌内定MF檀崎竜孔主将ら擁する青森山田(青森)は湘南内定のDF福島隼斗主将、U-18日本代表のMF水野雄太とDF吉村仁志ら多くのタレントを擁する2018年度全国総体8強で来季からのプレミアリーグ参戦を決めている大津と対戦する。壮絶なPK戦を制し16強入りを決めたプリンスリーグ北信越所属の帝京長岡(新潟) はプリンスリーグ九州所属で湘南内定のMF鈴木冬一擁する長崎総科大附(長崎)と戦う。プレミアリーグEAST所属で鹿島内定CB関川郁万擁する流通経済大柏(千葉)はプリンスリーグ北信越所属の名門・星稜と激突する。

▽3回戦

前橋育英(群馬) - 尚志(福島)

帝京長岡(新潟) - 長崎総科大附(長崎)

青森山田(青森) - 大津(熊本)

立正大淞南(島根) - 矢板中央(栃木)

瀬戸内(広島) - 岡山学芸館(岡山)

丸岡(福井) - 日本航空(山梨)

龍谷(佐賀) - 秋田商(秋田)

星稜(石川) - 流通経済大柏(千葉)