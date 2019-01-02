全国高校ラグビー　茗渓　あと一歩　8強逃す

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長崎北陽台-茗渓学園　前半、突破を図る茗渓学園のFB植村(中央)右はこの日2トライの大村=花園ラグビー場

第98回全国高校ラグビー大会第4日は1日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で3回戦8試合が行われ、茗渓学園は長崎北陽台とのBシード対決に15-21で惜敗し、8強入りを逃した。

前回大会準優勝でAシードの大阪桐蔭(大阪第1)が玉島(岡山)に90-0で大勝して、準々決勝に進出した。桐蔭学園(神奈川)と東福岡のAシード勢も8強入り。

流通経大柏(千葉)常翔学園(大阪第3)報徳学園(兵庫)天理(奈良)のBシード勢もベスト8に進んだ。8強はすべてシード校となった。

抽選の結果、3日の準々決勝は、長崎北陽台-東福岡、大阪桐蔭-報徳学園、天理-桐蔭学園、流通経大柏-常翔学園の組み合わせに決まった。

▽3回戦
長崎北陽台　2-15　茗渓学園
17-10
14-5
茗渓　20010　1005　15
-　　TGP前　TGP後　計
新潟工1107　22014　21

【茗渓】　
FW牧　岡本　亀山　江波戸　小林　井上　大塚　佐藤　HB大越　黒川　TB大村　大森　牧野　渡辺　FB植村

【長崎北】
FW大井　永野　中嶋　亀井　中原　山内　遠藤　山添　HB末次　本山　TB田中怜　岡崎　北平　酒井　FB山口

▽交代
【茗】目崎(井上)根本(岡本)持田(根本)萩原(目崎)藤井(牧野)
【長】山田(末次)

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