全国高校ラグビー　茗渓　あと一歩　8強逃す

第98回全国高校ラグビー大会第4日は1日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で3回戦8試合が行われ、茗渓学園は長崎北陽台とのBシード対決に15-21で惜敗し、8強入りを逃した。
前回大会準優勝でAシードの大阪桐蔭(大阪第1)が玉島(岡山)に90-0で大勝して、準々決勝に進出した。桐蔭学園(神奈川)と東福岡のAシード勢も8強入り。
流通経大柏(千葉)常翔学園(大阪第3)報徳学園(兵庫)天理(奈良)のBシード勢もベスト8に進んだ。8強はすべてシード校となった。
抽選の結果、3日の準々決勝は、長崎北陽台-東福岡、大阪桐蔭-報徳学園、天理-桐蔭学園、流通経大柏-常翔学園の組み合わせに決まった。
▽3回戦
長崎北陽台 2-15 茗渓学園
17-10
14-5
茗渓 20010 1005 15
- TGP前 TGP後 計
新潟工1107 22014 21
【茗渓】
FW牧 岡本 亀山 江波戸 小林 井上 大塚 佐藤 HB大越 黒川 TB大村 大森 牧野 渡辺 FB植村
【長崎北】
FW大井 永野 中嶋 亀井 中原 山内 遠藤 山添 HB末次 本山 TB田中怜 岡崎 北平 酒井 FB山口
▽交代
【茗】目崎(井上)根本(岡本)持田(根本)萩原(目崎)藤井(牧野)
【長】山田(末次)