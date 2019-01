女優の泉里香さんが自身のインスタグラムで新CMのオフショット写真をInstagramで公開し、大きな話題になっています。

■あの有名キャラのコスプレに挑戦

泉さんが出演する求人検索エンジン「indeed」と人気漫画『ONE PIECE』のコラボCMが先月31日から放送されています。

その中で、泉さんは「麦わらの一味」の一員・ナミに扮しています。他にも俳優の齋藤工さんが主人公・ルフィのコスプレをするなど、そのクオリティの高さにネット上でも話題になっていました。

あけましておめでとうございます🌅 今年初めての投稿はindeed、「ONE PIECE」の写真を選ばせていただきました。 ワンピースは昔から読んでいる大好きな漫画です。 このお話を聞いた時、 「え⁉️ナミ⁉️」「ワンピースの🤥????」 「私がナミの役をさせて頂けるなんて…‼️」 😳😍😱🤔🤯🤮⚡️ と、今まで考えたこともなかったので、 驚きと、喜びと、プレッシャーと、 いろんな感情が一気に沸きました。笑 皆さんご存知の通り、ナミのプロポーション…。可能な限り近づけないとと思って、頑張ってトレーニングしました。笑 撮影当日は、リアルなワンピースのキャラクターの皆様にお会いしては、テンションあがっていました。 本当に細部までリアル!! 細かいところまで見てくださいね! すごく豪華な共演者の皆様と すごく楽しい撮影になりました😇 2019年! 今年も宜しくお願い致します🐗⭐︎‼️ #indeed#ONEPIECE#麦わらの一味

2日にCM撮影時のオフショットを公開しました。写真はチョッパーのトナカイとのツーショット写真や、ナミの別ポーズもアップされています。

■本人も興奮

「あけましておめでとうございます」という新年の挨拶とともに今回のナミ役についての心境を綴っています。ワンピースは昔から読んでいる大好きな漫画のようで、話をもらったときは驚きと、喜びと、プレッシャーといろんな感情が沸いたとコメント。

最近、自身の身体を絞っていることをInstagramで報告していたところ、じつは、ナミのプロポーションに可能な限り近づこうとしたものだったことが判明。成果は完成したビジュアルを見れば一目瞭然ですね。

■ファンは大絶賛

このオフショットにファンは大絶賛。

「めっちゃ似合う! 泉里香、改名するとしたら、泉ナミ。決定だ!」

「身体CGかと思いました! すごいです! みんなクオリティ高すぎです!」

「ワンピースファンだから実写化ってすごく嫌だったけど、ナミがりかちゃんでよかったぁ♥」

「だから鍛えていたんですね! ピッタリですよ!」

「三度見しました。素晴らしいです」

また、芸能界からも女優の内田理央さんが「本当にぴったりで、感動です泣」コメント。さらに武井壮さんからも「リアルナミボディ!」との声も。

素晴らしいクオリティのナミを演じ切ることができた模様です。

努力の成果をCMで確かめましょう!

(文/fumumu編集部・吉田あやの)