【後半先生は長崎北陽台！】全国高校ラグビー大会 長崎北陽台vs東福岡

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで長崎北陽台高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合が行われている。後半7分、長崎北陽台の山添がビックゲイン！そのままゴールラインまで持ち込む！そのままFWで押し切ってトライ！スコアを7-14とする。このトライが反撃のトライとなるか！？
メンバー
■ 長崎北陽台高等学校(男子)
1 大井 草太
2 永野 皓大
3 中嶋 健太
4 亀井 茜風
5 中原 拓海
6 山内 裕斗
7 遠藤 慶
8 山添 圭祐
9 末次 真南斗
10 本山 嵐士
11 田中 怜
12 岡﨑 颯馬
13 北平 陽成
14 酒井 陽向
15 山口 泰輝
16 村林 航太
17 田中 翔太朗
18 白澤 大誠
19 髙平 結大
20 大町 尚生
21 後田 泰貴
22 黒田 輝
23 山田 駿也
24 田中 勘太
25 中濵 友宏
■ 東福岡高等学校(男子)
1 木原 優作
2 福井 翔
3 川﨑 太雅
4 吉永 昂生
5 森山 雄太
6 小島 雅登
7 長田 啓
8 西濱 悠太
9 友池 瞭汰
10 吉村 紘
11 高本 とむ
12 廣瀬 雄也
13 原口 虎太郎
14 志氣 陸王
15 古里 樹希
16 久保田 達大
17 本田 啓
18 小西 優治
19 上野 大樹
20 井上 風雅
21 中森 隆太
22 宝田 悠介
23 寺下 功起
24 中村 太一