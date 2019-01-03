【後半先生は長崎北陽台！】全国高校ラグビー大会 長崎北陽台vs東福岡

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで長崎北陽台高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合が行われている。後半7分、長崎北陽台の山添がビックゲイン！そのままゴールラインまで持ち込む！そのままFWで押し切ってトライ！スコアを7-14とする。このトライが反撃のトライとなるか！？

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メンバー

■ 長崎北陽台高等学校(男子)

　1　大井 草太

　2　永野 皓大

　3　中嶋 健太

　4　亀井 茜風

　5　中原 拓海

　6　山内 裕斗

　7　遠藤 慶

　8　山添 圭祐

　9　末次 真南斗

　10　本山 嵐士

　11　田中 怜

　12　岡﨑 颯馬

　13　北平 陽成

　14　酒井 陽向

　15　山口 泰輝

　16　村林 航太

　17　田中 翔太朗

　18　白澤 大誠

　19　髙平 結大

　20　大町 尚生

　21　後田 泰貴

　22　黒田 輝

　23　山田 駿也

　24　田中 勘太

　25　中濵 友宏

■ 東福岡高等学校(男子)

　1　木原 優作

　2　福井 翔

　3　川﨑 太雅

　4　吉永 昂生

　5　森山 雄太

　6　小島 雅登

　7　長田 啓

　8　西濱 悠太

　9　友池 瞭汰

　10　吉村 紘

　11　高本 とむ

　12　廣瀬 雄也

　13　原口 虎太郎

　14　志氣 陸王

　15　古里 樹希

　16　久保田 達大

　17　本田 啓

　18　小西 優治

　19　上野 大樹

　20　井上 風雅

　21　中森 隆太

　22　宝田 悠介

　23　寺下 功起

　24　中村 太一

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