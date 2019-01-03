【流経大柏が先制に成功！】全国高校サッカー選手権 星稜vs流経大柏

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、フクダ電子アリーナで星稜高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 星稜高等学校(男子)

GK　1　林 海渡

DF　3　湯澤 拓士

DF　4　別宗 裕太

DF　5　小平 大輔

DF　12　川地 功起

MF　2　桶作 拓海

MF　6　中村 日向

MF　8　尾﨑 佳洋

MF　9　有馬 大勢

FW　10　岩岸 宗志 (Cap.)

FW　11　西部 悠大

GK　17　清水 嵩

GK　20　影近 大輔

DF　13　北方 雄己

MF　7　麻生 季人

MF　14　川本 虎太郎

MF　19　中村 領優

MF　25　堂鼻 嘉勝

FW　18　土橋 柊斗

FW　23　白鳥 橘平

監督　　河﨑 護

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK　1　松原 颯汰

DF　3　須永 竜生

DF　5　関川 郁万

MF　6　中井 颯人

MF　8　北島 直樹

MF　9　岡本 竜

MF　10　熊澤 和希

MF　11　芹田 悠真

MF　18　八木 滉史

MF　20　藤井 海和

FW　14　左部 開斗 (Cap.)

GK　17　猪瀬 康介

DF　2　入江 諭

DF　4　西尾 颯大

DF　16　清宮 優希

MF　15　木村 聖

MF　21　渡會 武蔵

MF　22　羽坂 豪

MF　23　間 洋登

FW　19　古谷 優斗

監督　　本田 裕一郎

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