【前半20分経過】全国高校サッカー選手権 瀬戸内vs岡山学芸館

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、駒沢陸上競技場で瀬戸内高等学校(男子) vs 岡山学芸館高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 瀬戸内高等学校(男子)
GK 21 井上 大也
DF 2 松崎 聖人
DF 3 児玉 絢
DF 5 篤 快青
DF 6 大西 健太
MF 7 吉田 寛太
MF 10 佐々木 達也 (Cap.)
MF 11 田辺 利樹
FW 8 加藤 竜大
FW 9 川岸 怜央
FW 20 中川 歩夢
GK 12 長谷川 智貴
DF 29 石橋 颯
MF 13 岩田 源己
MF 17 宮内 勇太
MF 18 伊藤 朋樹
FW 4 足立 巧真
FW 14 宮本 大貴
FW 19 山下 晴生
FW 22 ハード デリアス
監督 安藤 正晴
■ 岡山学芸館高等学校(男子)
GK 1 八井田 舜
DF 2 森井 麻央
DF 15 伊藤 柊都
DF 16 香西 泰成
MF 5 上山 拳史郎
MF 6 山田 龍之介
MF 7 前田 光輝
MF 8 鶴海 翔大
MF 10 永田 一真 (Cap.)
MF 11 藤井 大地
FW 9 岡田 知也
GK 12 國本 希来
DF 4 永久 龍之介
DF 18 田中 一
DF 21 堀 旺次朗
MF 19 大山 宣明
MF 24 杭谷 瞳伍
MF 26 井上 凌
FW 20 須賀 大貴
FW 28 近藤 稜真
監督 高原 良明