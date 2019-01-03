【前半30分経過！】全国高校サッカー選手権 前橋育英vs尚志

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、浦和駒場スタジアムで前橋育英高等学校(男子) vs 尚志高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 前橋育英高等学校(男子)

GK　12　山口 瞬

DF　3　吉田 和暉

DF　4　山原 康太郎

DF　6　塩田 直輝

DF　8　近藤 友喜

MF　7　渡邉 綾平

MF　10　高橋 尚紀

MF　13　森 隼平

MF　14　秋山 裕紀 (Cap.)

FW　9　榎本 樹

FW　11　室井 彗佑

GK　1　高橋 怜士

DF　2　若月 輝

DF　23　峯崎 雄大

MF　17　長澤 壮竜

MF　19　須田 晃輝

MF　20　塚原 舜介

MF　24　倉俣 健

MF　25　水多 海斗

FW　16　深澤 康太

監督　　山田 耕介

■ 尚志高等学校(男子)

GK　1　森本 涼太

DF　2　石川 竣祐

DF　4　フォファナ マリック

DF　5　沼田 皇海

DF　20　黒澤 誓哉

MF　6　坂下 健将

MF　11　加瀬 直輝

MF　15　大川 健 (Cap.)

MF　18　河村 匠

FW　7　二瓶 由嵩

FW　9　染野 唯月

GK　16　鈴木 康洋

DF　14　高橋 海大

DF　19　金本 周作

DF　29　中西 草馬

MF　8　菅井 泰祥

MF　12　大峡 龍冴

MF　17　吉田 泰授

MF　27　富岡 理久

FW　10　伊藤 綾汰

監督　　仲村 浩二

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