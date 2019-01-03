【速報中】星稜vs流経大柏は、流経大柏が1点リードで前半を折り返す

フクダ電子アリーナで行われている全国高校サッカー選手権3回戦の星稜高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合は前半を終え、流経大柏が星稜相手に1点リードを奪っています。後半流経大柏はリードを維持できるか、星稜は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 星稜高等学校(男子)
GK 1 林 海渡
DF 3 湯澤 拓士
DF 4 別宗 裕太
DF 5 小平 大輔
DF 12 川地 功起
MF 2 桶作 拓海
MF 6 中村 日向
MF 8 尾﨑 佳洋
MF 9 有馬 大勢
FW 10 岩岸 宗志 (Cap.)
FW 11 西部 悠大
GK 17 清水 嵩
GK 20 影近 大輔
DF 13 北方 雄己
MF 7 麻生 季人
MF 14 川本 虎太郎
MF 19 中村 領優
MF 25 堂鼻 嘉勝
FW 18 土橋 柊斗
FW 23 白鳥 橘平
監督 河﨑 護
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
GK 1 松原 颯汰
DF 3 須永 竜生
DF 5 関川 郁万
MF 6 中井 颯人
MF 8 北島 直樹
MF 9 岡本 竜
MF 10 熊澤 和希
MF 11 芹田 悠真
MF 18 八木 滉史
MF 20 藤井 海和
FW 14 左部 開斗 (Cap.)
GK 17 猪瀬 康介
DF 2 入江 諭
DF 4 西尾 颯大
DF 16 清宮 優希
MF 15 木村 聖
MF 21 渡會 武蔵
MF 22 羽坂 豪
MF 23 間 洋登
FW 19 古谷 優斗
監督 本田 裕一郎