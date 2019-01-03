【残り5分！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs報徳学園

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 報徳学園高等学校(男子)の試合が行われている。後半残り5分！報徳が10メートルくらい桐蔭学園陣内に入った！報徳らしいラグビーで最後トライなるか！？
メンバー
■ 大阪桐蔭高等学校(男子)
1 江良 颯
2 中川 魁
3 安達 朋樹
4 江金 海
5 稲留 将貴
6 奥井 章仁
7 河村 レイジ
8 堤田 京太郎
9 萩原 周
10 嘉納 一千
11 野村 将大
12 高本 幹也
13 松山 千大
14 三島 琳久
15 伴井 亮太
16 立木 隆司
17 吉田 敢太
18 村木 亮介
19 井道 鶴
20 大平 守
21 秋山 良雅
22 中村 航希
23 芦塚 仁
24 兼久 浩太朗
25 秋山 哲大
■ 報徳学園高等学校(男子)
1 實川 竜太朗
2 大賀 宗志
3 西崎 海人
4 山本 凌士
5 伏見 拓翔
6 小山 健太
7 大山 卓真
8 福西 隼杜
9 丸尾 祐資
10 森元 翔紀
11 植田 和磨
12 宮嵜 隼人
13 竹ノ内 堅人
14 下村 寛太
15 山田 響
16 里見 聡次朗
17 説 拓海
18 増田 寛大
19 石浦 大貴
20 吉田 幸司
21 金築 達也
22 波田 怜央
23 朝見 直生
24 宮崎 雄輔