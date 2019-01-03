【残り1分！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs報徳学園

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 報徳学園高等学校(男子)の試合が行われている。後半のこりわずか、報徳学園が桐蔭学園陣内深くに入ってきました！後半ロスタイムなし！後半スコアを刻んでほしい！

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メンバー

■ 大阪桐蔭高等学校(男子)

　1　江良 颯

　2　中川 魁

　3　安達 朋樹

　4　江金 海

　5　稲留 将貴

　6　奥井 章仁

　7　河村 レイジ

　8　堤田 京太郎

　9　萩原 周

　10　嘉納 一千

　11　野村 将大

　12　高本 幹也

　13　松山 千大

　14　三島 琳久

　15　伴井 亮太

　16　立木 隆司

　17　吉田 敢太

　18　村木 亮介

　19　井道 鶴

　20　大平 守

　21　秋山 良雅

　22　中村 航希

　23　芦塚 仁

　24　兼久 浩太朗

　25　秋山 哲大

■ 報徳学園高等学校(男子)

　1　實川 竜太朗

　2　大賀 宗志

　3　西崎 海人

　4　山本 凌士

　5　伏見 拓翔

　6　小山 健太

　7　大山 卓真

　8　福西 隼杜

　9　丸尾 祐資

　10　森元 翔紀

　11　植田 和磨

　12　宮嵜 隼人

　13　竹ノ内 堅人

　14　下村 寛太

　15　山田 響

　16　里見 聡次朗

　17　説 拓海

　18　増田 寛大

　19　石浦 大貴

　20　吉田 幸司

　21　金築 達也

　22　波田 怜央

　23　朝見 直生

　24　宮崎 雄輔

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