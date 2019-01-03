【尚志が2点リード！】全国高校サッカー選手権 前橋育英vs尚志

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、浦和駒場スタジアムで前橋育英高等学校(男子) vs 尚志高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 前橋育英高等学校(男子)
GK 12 山口 瞬
DF 3 吉田 和暉
DF 4 山原 康太郎
DF 6 塩田 直輝
DF 8 近藤 友喜
MF 7 渡邉 綾平
MF 10 高橋 尚紀
MF 13 森 隼平
MF 14 秋山 裕紀 (Cap.)
FW 9 榎本 樹
FW 11 室井 彗佑
GK 1 高橋 怜士
DF 2 若月 輝
DF 23 峯崎 雄大
MF 17 長澤 壮竜
MF 19 須田 晃輝
MF 20 塚原 舜介
MF 24 倉俣 健
MF 25 水多 海斗
FW 16 深澤 康太
監督 山田 耕介
■ 尚志高等学校(男子)
GK 1 森本 涼太
DF 2 石川 竣祐
DF 4 フォファナ マリック
DF 5 沼田 皇海
DF 20 黒澤 誓哉
MF 6 坂下 健将
MF 11 加瀬 直輝
MF 15 大川 健 (Cap.)
MF 18 河村 匠
FW 7 二瓶 由嵩
FW 9 染野 唯月
GK 16 鈴木 康洋
DF 14 高橋 海大
DF 19 金本 周作
DF 29 中西 草馬
MF 8 菅井 泰祥
MF 12 大峡 龍冴
MF 17 吉田 泰授
MF 27 富岡 理久
FW 10 伊藤 綾汰
監督 仲村 浩二