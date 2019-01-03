【全国高校サッカー選手権3回戦】瀬戸内が岡山学芸館との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、駒沢陸上競技場で瀬戸内高等学校(男子) vs 岡山学芸館高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、瀬戸内は1点、岡山学芸館は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、岡山学芸館は瀬戸内のゴールを割ることはできず、一方瀬戸内は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、瀬戸内は、1点差で岡山学芸館を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK 21 井上 大也

DF 2 松崎 聖人

DF 3 児玉 絢

DF 5 篤 快青

DF 6 大西 健太

MF 7 吉田 寛太

MF 10 佐々木 達也 (Cap.)

MF 11 田辺 利樹

FW 8 加藤 竜大

FW 9 川岸 怜央

FW 20 中川 歩夢

GK 12 長谷川 智貴

DF 29 石橋 颯

MF 13 岩田 源己

MF 17 宮内 勇太

MF 18 伊藤 朋樹

FW 4 足立 巧真

FW 14 宮本 大貴

FW 19 山下 晴生

FW 22 ハード デリアス

監督 安藤 正晴

■ 岡山学芸館高等学校(男子)

GK 1 八井田 舜

DF 2 森井 麻央

DF 15 伊藤 柊都

DF 16 香西 泰成

MF 5 上山 拳史郎

MF 6 山田 龍之介

MF 7 前田 光輝

MF 8 鶴海 翔大

MF 10 永田 一真 (Cap.)

MF 11 藤井 大地

FW 9 岡田 知也

GK 12 國本 希来

DF 4 永久 龍之介

DF 18 田中 一

DF 21 堀 旺次朗

MF 19 大山 宣明

MF 24 杭谷 瞳伍

MF 26 井上 凌

FW 20 須賀 大貴

FW 28 近藤 稜真

監督 高原 良明