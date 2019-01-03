【全国高校サッカー選手権3回戦】瀬戸内が岡山学芸館との一進一退を制す

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、駒沢陸上競技場で瀬戸内高等学校(男子) vs 岡山学芸館高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、瀬戸内は1点、岡山学芸館は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、岡山学芸館は瀬戸内のゴールを割ることはできず、一方瀬戸内は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、瀬戸内は、1点差で岡山学芸館を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK　21　井上 大也

DF　2　松崎 聖人

DF　3　児玉 絢

DF　5　篤 快青

DF　6　大西 健太

MF　7　吉田 寛太

MF　10　佐々木 達也 (Cap.)

MF　11　田辺 利樹

FW　8　加藤 竜大

FW　9　川岸 怜央

FW　20　中川 歩夢

GK　12　長谷川 智貴

DF　29　石橋 颯

MF　13　岩田 源己

MF　17　宮内 勇太

MF　18　伊藤 朋樹

FW　4　足立 巧真

FW　14　宮本 大貴

FW　19　山下 晴生

FW　22　ハード デリアス

監督　　安藤 正晴

■ 岡山学芸館高等学校(男子)

GK　1　八井田 舜

DF　2　森井 麻央

DF　15　伊藤 柊都

DF　16　香西 泰成

MF　5　上山 拳史郎

MF　6　山田 龍之介

MF　7　前田 光輝

MF　8　鶴海 翔大

MF　10　永田 一真 (Cap.)

MF　11　藤井 大地

FW　9　岡田 知也

GK　12　國本 希来

DF　4　永久 龍之介

DF　18　田中 一

DF　21　堀 旺次朗

MF　19　大山 宣明

MF　24　杭谷 瞳伍

MF　26　井上 凌

FW　20　須賀 大貴

FW　28　近藤 稜真

監督　　高原 良明

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