【全国高校サッカー選手権3回戦】尚志が前橋育英との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、浦和駒場スタジアムで前橋育英高等学校(男子) vs 尚志高等学校(男子)の試合が行われました。

尚志と前橋育英は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、尚志、前橋育英共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは尚志であった。

最終スコアは2 - 1となり、尚志は、1点差で前橋育英を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 前橋育英高等学校(男子)

GK 12 山口 瞬

DF 3 吉田 和暉

DF 4 山原 康太郎

DF 6 塩田 直輝

DF 8 近藤 友喜

MF 7 渡邉 綾平

MF 10 高橋 尚紀

MF 13 森 隼平

MF 14 秋山 裕紀 (Cap.)

FW 9 榎本 樹

FW 11 室井 彗佑

GK 1 高橋 怜士

DF 2 若月 輝

DF 23 峯崎 雄大

MF 17 長澤 壮竜

MF 19 須田 晃輝

MF 20 塚原 舜介

MF 24 倉俣 健

MF 25 水多 海斗

FW 16 深澤 康太

監督 山田 耕介

■ 尚志高等学校(男子)

GK 1 森本 涼太

DF 2 石川 竣祐

DF 4 フォファナ マリック

DF 5 沼田 皇海

DF 20 黒澤 誓哉

MF 6 坂下 健将

MF 11 加瀬 直輝

MF 15 大川 健 (Cap.)

MF 18 河村 匠

FW 7 二瓶 由嵩

FW 9 染野 唯月

GK 16 鈴木 康洋

DF 14 高橋 海大

DF 19 金本 周作

DF 29 中西 草馬

MF 8 菅井 泰祥

MF 12 大峡 龍冴

MF 17 吉田 泰授

MF 27 富岡 理久

FW 10 伊藤 綾汰

監督 仲村 浩二