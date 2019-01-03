【全国高校サッカー選手権3回戦】矢板中央が立正大淞南から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、等々力陸上競技場で立正大学淞南高等学校(男子) vs 矢板中央高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、矢板中央は立正大淞南に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、矢板中央は1点、立正大淞南は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、矢板中央は、1点差で立正大淞南を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 立正大学淞南高等学校(男子)

GK 20 豊田 純平

DF 2 吉田 海人

DF 3 谷口 歩夢

DF 5 山田 祐樹 (Cap.)

DF 10 不破 将生

MF 13 大西 駿太

MF 14 石橋 克之

MF 15 山田 真夏斗

MF 18 上田 隼也

FW 17 藤井 奨也

FW 19 鶴野 怜樹

GK 1 板垣 沙亮

DF 4 柴田 崚司

DF 16 加古 佑作

MF 6 伊東 大介

MF 7 飯島 弘清

MF 12 菅生 潮人

MF 28 吉田 勇翔

FW 9 河上 晴日

FW 11 草場 勇斗

監督 南 健司

■ 矢板中央高等学校(男子)

GK 1 安西 駿

DF 2 後藤 裕二

DF 4 白井 陽貴 (Cap.)

DF 5 内田 航太郎

DF 15 五十嵐 磨於

MF 6 土谷 大晟

MF 7 山下 純平

MF 16 池田 隼人

MF 21 森高 玲

FW 8 伊藤 恵亮

FW 14 望月 謙

GK 12 溝口 陽日

DF 3 長江 皓亮

DF 13 眞島 聖弥

MF 9 板橋 幸大

MF 10 飯島 翼

MF 17 木村 泰晟

MF 23 田中 大夢

FW 11 大塚 尋斗

FW 26 久永 武蔵

監督 髙橋 健二