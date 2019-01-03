【全国高校サッカー選手権3回戦】矢板中央が立正大淞南から逃げ切り勝利

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、等々力陸上競技場で立正大学淞南高等学校(男子) vs 矢板中央高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、矢板中央は立正大淞南に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、矢板中央は1点、立正大淞南は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、矢板中央は、1点差で立正大淞南を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 立正大学淞南高等学校(男子)
GK 20 豊田 純平
DF 2 吉田 海人
DF 3 谷口 歩夢
DF 5 山田 祐樹 (Cap.)
DF 10 不破 将生
MF 13 大西 駿太
MF 14 石橋 克之
MF 15 山田 真夏斗
MF 18 上田 隼也
FW 17 藤井 奨也
FW 19 鶴野 怜樹
GK 1 板垣 沙亮
DF 4 柴田 崚司
DF 16 加古 佑作
MF 6 伊東 大介
MF 7 飯島 弘清
MF 12 菅生 潮人
MF 28 吉田 勇翔
FW 9 河上 晴日
FW 11 草場 勇斗
監督 南 健司
■ 矢板中央高等学校(男子)
GK 1 安西 駿
DF 2 後藤 裕二
DF 4 白井 陽貴 (Cap.)
DF 5 内田 航太郎
DF 15 五十嵐 磨於
MF 6 土谷 大晟
MF 7 山下 純平
MF 16 池田 隼人
MF 21 森高 玲
FW 8 伊藤 恵亮
FW 14 望月 謙
GK 12 溝口 陽日
DF 3 長江 皓亮
DF 13 眞島 聖弥
MF 9 板橋 幸大
MF 10 飯島 翼
MF 17 木村 泰晟
MF 23 田中 大夢
FW 11 大塚 尋斗
FW 26 久永 武蔵
監督 髙橋 健二