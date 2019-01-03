【全国高校サッカー選手権3回戦】矢板中央が立正大淞南から逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、等々力陸上競技場で立正大学淞南高等学校(男子) vs 矢板中央高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、矢板中央は立正大淞南に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、矢板中央は1点、立正大淞南は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、矢板中央は、1点差で立正大淞南を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 立正大学淞南高等学校(男子)

GK　20　豊田 純平

DF　2　吉田 海人

DF　3　谷口 歩夢

DF　5　山田 祐樹 (Cap.)

DF　10　不破 将生

MF　13　大西 駿太

MF　14　石橋 克之

MF　15　山田 真夏斗

MF　18　上田 隼也

FW　17　藤井 奨也

FW　19　鶴野 怜樹

GK　1　板垣 沙亮

DF　4　柴田 崚司

DF　16　加古 佑作

MF　6　伊東 大介

MF　7　飯島 弘清

MF　12　菅生 潮人

MF　28　吉田 勇翔

FW　9　河上 晴日

FW　11　草場 勇斗

監督　　南 健司

■ 矢板中央高等学校(男子)

GK　1　安西 駿

DF　2　後藤 裕二

DF　4　白井 陽貴 (Cap.)

DF　5　内田 航太郎

DF　15　五十嵐 磨於

MF　6　土谷 大晟

MF　7　山下 純平

MF　16　池田 隼人

MF　21　森高 玲

FW　8　伊藤 恵亮

FW　14　望月 謙

GK　12　溝口 陽日

DF　3　長江 皓亮

DF　13　眞島 聖弥

MF　9　板橋 幸大

MF　10　飯島 翼

MF　17　木村 泰晟

MF　23　田中 大夢

FW　11　大塚 尋斗

FW　26　久永 武蔵

監督　　髙橋 健二

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