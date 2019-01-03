【全国高校サッカー選手権3回戦】流経大柏が星稜から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、フクダ電子アリーナで星稜高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、流経大柏は星稜に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、流経大柏は1点、星稜は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、流経大柏は、1点差で星稜を降し、見事勝利しました。

詳細を確認する

メンバー

■ 星稜高等学校(男子)

GK 1 林 海渡

DF 3 湯澤 拓士

DF 4 別宗 裕太

DF 5 小平 大輔

DF 12 川地 功起

MF 2 桶作 拓海

MF 6 中村 日向

MF 8 尾﨑 佳洋

MF 9 有馬 大勢

FW 10 岩岸 宗志 (Cap.)

FW 11 西部 悠大

GK 17 清水 嵩

GK 20 影近 大輔

DF 13 北方 雄己

MF 7 麻生 季人

MF 14 川本 虎太郎

MF 19 中村 領優

MF 25 堂鼻 嘉勝

FW 18 土橋 柊斗

FW 23 白鳥 橘平

監督 河﨑 護

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK 1 松原 颯汰

DF 3 須永 竜生

DF 5 関川 郁万

MF 6 中井 颯人

MF 8 北島 直樹

MF 9 岡本 竜

MF 10 熊澤 和希

MF 11 芹田 悠真

MF 18 八木 滉史

MF 20 藤井 海和

FW 14 左部 開斗 (Cap.)

GK 17 猪瀬 康介

DF 2 入江 諭

DF 4 西尾 颯大

DF 16 清宮 優希

MF 15 木村 聖

MF 21 渡會 武蔵

MF 22 羽坂 豪

MF 23 間 洋登

FW 19 古谷 優斗

監督 本田 裕一郎