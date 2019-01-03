【佐々木トライ！後半先制したのは桐蔭学園！】全国高校ラグビー大会 天理vs桐蔭学園

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで天理高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合が行われている。後半4分、トライゲッター佐々木がハットトリック達成！
メンバー
■ 天理高等学校(男子)
1 前川 和輝
2 森山 優大
3 中山 律希
4 平見 尚
5 吉野 直希
6 清崎 公希
7 辻谷 祐貴
8 照井 悠一郎
9 山脇 一真
10 水野 景介
11 豊田 祐樹
12 前川 風雅
13 山村 勝悟
14 髙﨑 翔太
15 本田 飛翔
16 竹村 太一
17 林 優大
18 関川 雄平
19 松原 弘樹
20 大中 白馬
21 小川 大海
22 北條 拓郎
23 真部 広誠
24 福島 修登
25 由井 康騎
■ 桐蔭学園高等学校(男子)
1 床田 淳貴
2 平石 颯
3 鈴木 康平
4 紀伊 遼平
5 今野 勇久
6 伊藤 峻祐
7 渡邉 誠人
8 佐藤 健次
9 小西 泰聖
10 津田 貫汰
11 佐々木 隼
12 江川 剛人
13 小田原 廉
14 西川 賢哉
15 伊藤 大祐
16 山口 和明
17 真利 香之輔
18 寺嶋 基紘
19 伊藤 大吉
20 西山 周作
21 亀井 健人
22 島本 陽太
23 石塚 勝己
24 吉澤 雅樹