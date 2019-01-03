【桐蔭学園、勝利をグッと引き寄せるトライ！】全国高校ラグビー大会 天理vs桐蔭学園

©株式会社ookami

ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会準々決勝は1月3日 (木)、花園ラグビー場第1グラウンドで天理高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合が行われている。後半26分、桐蔭学園が取り切るー！！！！

詳細を確認する

メンバー

■ 天理高等学校(男子)

　1　前川 和輝

　2　森山 優大

　3　中山 律希

　4　平見 尚

　5　吉野 直希

　6　清崎 公希

　7　辻谷 祐貴

　8　照井 悠一郎

　9　山脇 一真

　10　水野 景介

　11　豊田 祐樹

　12　前川 風雅

　13　山村 勝悟

　14　髙﨑 翔太

　15　本田 飛翔

　16　竹村 太一

　17　林 優大

　18　関川 雄平

　19　松原 弘樹

　20　大中 白馬

　21　小川 大海

　22　北條 拓郎

　23　真部 広誠

　24　福島 修登

　25　由井 康騎

■ 桐蔭学園高等学校(男子)

　1　床田 淳貴

　2　平石 颯

　3　鈴木 康平

　4　紀伊 遼平

　5　今野 勇久

　6　伊藤 峻祐

　7　渡邉 誠人

　8　佐藤 健次

　9　小西 泰聖

　10　津田 貫汰

　11　佐々木 隼

　12　江川 剛人

　13　小田原 廉

　14　西川 賢哉

　15　伊藤 大祐

　16　山口 和明

　17　真利 香之輔

　18　寺嶋 基紘

　19　伊藤 大吉

　20　西山 周作

　21　亀井 健人

　22　島本 陽太

　23　石塚 勝己

　24　吉澤 雅樹

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル