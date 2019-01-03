【青森山田が先制！】全国高校サッカー選手権 青森山田vs大津

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、等々力陸上競技場で青森山田高等学校(男子) vs 熊本県立大津高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中

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メンバー

■ 青森山田高等学校(男子)

GK　1　飯田 雅浩 (Cap.)

DF　2　橋本 峻弥

DF　3　豊島 基矢

DF　4　二階堂 正哉

DF　5　三國 ケネディ エブス

DF　15　澤田 貴史

MF　6　天笠 泰輝

MF　7　武田 英寿

MF　10　檀崎 竜孔

MF　11　バスケス バイロン

FW　9　佐々木 銀士

GK　12　三文字 瑠衣

DF　16　鳥海 昴

DF　17　藤原 優大

DF　20　神田 駿斗

MF　8　武 眞大

MF　14　宍戸 俊明

MF　26　浦川 流輝亜

FW　13　小松 慧

FW　22　南谷 陽介

監督　　黒田 剛

■ 熊本県立大津高等学校(男子)

GK　1　松村 龍之介

DF　2　西原 大地

DF　3　岩本 侑大

DF　5　吉村 仁志

DF　6　福島 隼斗 (Cap.)

MF　8　大竹 悠聖

MF　10　水野 雄太

MF　14　高見 柊真

MF　15　富永 大翔

FW　9　大崎 舜

FW　11　奥原 零偉

GK　21　福山 翔紀

DF　4　毛利 友哉

DF　12　吉田 陽三郎

MF　7　松原 亘紀

MF　17　上田 颯太

MF　19　濃野 公人

MF　24　馬場 大暉

MF　28　藤井 瑛斗

FW　29　宮原 愛輝

監督　　古閑 健士

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