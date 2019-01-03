【前半30分経過！】全国高校サッカー選手権 龍谷vs秋田商

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、フクダ電子アリーナで龍谷高等学校(男子) vs 秋田商業高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中

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メンバー

■ 龍谷高等学校(男子)

GK　1　長田 雅裕

DF　3　鵜木 亮良

DF　4　今村 慎二

DF　5　黒木 聖也 (Cap.)

DF　6　長塚 樹

MF　8　横山 太一

MF　9　宮崎 優生

MF　10　後藤 嵩裕

MF　14　坂口 明日斗

FW　7　寺坂 洸希

FW　16　出口 陸

GK　12　加藤 豪人

DF　2　野﨑 将

DF　18　柴田 陸玖

DF　19　紫垣 翼

MF　13　田中 琳太郎

MF　15　内田 晴斗

MF　23　松尾 亮汰

MF　24　石橋 啓士

FW　11　竹島 海太

監督　　太田 恵介

■ 秋田商業高等学校(男子)

GK　12　山口 雄也

DF　2　山本 翔太

DF　3　松野 真士

DF　5　高橋 海陽

DF　18　田近 奈生

MF　6　富田 蓮史郎

MF　8　伊藤 拓

MF　9　鈴木 宝 (Cap.)

MF　10　原田 悠翔

MF　11　鈴木 銀華

FW　7　長谷川 悠

GK　1　成田 佳輝

DF　4　小日山 涼生

DF　20　武石 恭諒

DF　28　藤原 歩

MF　13　加藤 諒竜

MF　14　柏谷 一輝

MF　29　笹原 歩起

FW　24　糟谷 歩

FW　30　久保 潤竜

監督　　小林 克

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