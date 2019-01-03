【日本航空が1点を返す】全国高校サッカー選手権3回戦 丸岡vs日本航空

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権3回戦は1月3日 (木)、駒沢陸上競技場で福井県立丸岡高等学校(男子) vs 日本航空高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 福井県立丸岡高等学校(男子)

GK　1　倉持 一輝

DF　2　遠藤 悠生

DF　3　十九波 賢信

DF　5　北 龍斗

DF　7　松下 大真

MF　8　小林 晃喜

MF　10　宮永 任 (Cap.)

MF　13　馬場 脩介

FW　6　山下 深志

FW　9　田海 寧生

FW　11　明間 希

GK　17　山口 和真

DF　12　中出 伶央

DF　22　飯田 晃明

MF　4　角山 暉

MF　14　川中 浩夢

MF　16　宮本 椋平

MF　24　田中 悠斗

FW　15　小野木 龍成

FW　18　中村 晃大

監督　　小阪 康弘

■ 日本航空高等学校(男子)

GK　1　橋本 亮太

DF　2　篠原 靖

DF　3　能口 岳斗

DF　4　小田 翔大

MF　5　栗原 巧貴

MF　6　塚越 誠也 (Cap.)

MF　7　中島 偉吹

MF　8　齊藤 泰征

FW　10　師岡 柊生

FW　11　坂本 順平

FW　17　稲見 龍翔

GK　12　池端 真行

DF　13　嶋津 柚杏

DF　14　村本 皓汰

DF　22　庄司 景翔

MF　15　渡辺 脩人

MF　16　加藤 祥真

FW　9　江井 晋之助

FW　18　千葉 玲音

FW　20　周 余冶

監督　　仲田 和正

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